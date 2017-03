David Kiely vô tình trở thành "sao" trên Internet vì cảnh anh này xem hình Miranda Kerr lọt vào ống kính máy quay khi đồng nghiệp đang trả lời phỏng vấn trực tiếp qua truyền hình.

Miranda Kerr. Ảnh: AP.

Kerr chia sẻ trên báo The Herald Sun (Australia) rằng cô không nghĩ Kiely phải chịu hậu quả vì hành vi của anh: "Tôi nghe nói có một cuộc vận động để ban lãnh đạo ngân hàng Macquarie không đuổi việc Kiely và tất nhiên, tôi sẽ ký tên".

Trang web Here is the City kêu gọi mọi người gửi e-mail đến Macquarie Bank để Kiely không phải nhận kết cục xấu cùng lời giải thích: "Lỗi của Kiely chỉ là xem ảnh không đúng lúc đúng chỗ. Cậu ấy có vẻ là người tốt còn các tấm hình cũng không quá dung tục và mấy ngày qua, Kiely phải chịu đựng đủ rồi".



Video thu hút gần 2 triệu lượt xem trên YouTube với nhiều bình luận cho rằng Kiely đơn giản là quá xui.

Siêu mẫu Miranda Kerr và cư dân mạng không phải quá lo lắng khi phát ngôn viên của ngân hàng Macquarie khẳng định trên CNN rằng Kiely tiếp tục được làm việc tại đây.

Theo Châu An (VNE)