Một trong những nguyên nhân khiến người dùng Facebook phải đối mặt với những hình ảnh “nóng bỏng” kèm theo đường dẫn để tới các trang sex và những lời bình tục tĩu là do họ đã vô tình hoặc bị dụ tham gia những nhóm có thành viên chuyên tung “bom” sex. Để khắc phục vấn nạn này, người dùng chỉ cần thoát ra khỏi các nhóm đó bằng cách vào trang của nhóm, nhấp chuột vào biểu tượng thứ hai từ phải sang, ngay dưới ảnh bìa, gần chữ “Thông báo”, bảng thông báo sẽ hiện ra và chọn “Rút khỏi nhóm”.

Không chỉ máy tính kết nối Internet là nguy cơ với trẻ, các thiết bị di động hiện nay như máy tính bảng hay điện thoại di động (smartphone) cũng dễ dàng đưa trẻ đến thế giới mạng hay mạng xã hội và các nội dung khiêu dâm nhanh chóng biến tướng, đổi mới phương thức tiếp cận sang dạng ứng dụng di động (app).



Trên các chợ ứng dụng Google Play dành cho thiết bị dùng hệ điều hành Android có thể dễ dàng bắt gặp nhiều ứng dụng mang nội dung người lớn và hình ảnh khiêu dâm. Ngoài nội dung xấu, các ứng dụng miễn phí này không thật sự miễn phí do chúng thường tích hợp chức năng thanh toán ngay bên trong (in-app), lập lờ đánh lừa người dùng trả thêm các khoản phí “bất ngờ” để tải thêm nội dung. Vừa qua, Apple đã phải thụ lý vụ việc em bé 5 tuổi vô tư tiêu 2.500 USD (tương đương 55 triệu đồng) để mua thêm vật phẩm ảo trong game từ iTunes khi chơi iPad của cha em.

Tự giữ mình



Các mạng xã hội đều muốn giữ cho mình được tốt. Nhưng đã là mạng xã hội toàn cầu cho quảng đại công chúng thì phải chấp nhận phục vụ tất cả mọi đối tượng. Hình ảnh sex đối với người này là xấu, nhưng lại là sở thích của người khác. Khi chấp nhận tham gia một mạng xã hội là phải chấp nhận chung sống hòa bình với tất cả các đối tượng đa dạng của nó. Ta chỉ có thể tự giữ mình mà thôi.



Các công cụ chặn web xấu hiện nay chỉ có thể chặn nguyên cả trang hay đường dẫn trong các công cụ tìm kiếm, dựa trên phân tích những từ nhạy cảm trong tên đường dẫn hay nội dung. Các mạng xã hội được coi như những website nên có chặn thì chặn cả mạng xã hội đó luôn.



Facebook có cơ chế lọc những nội dung mình không thích. Thí dụ như chặn (block) và hủy kết bạn (unfriend) những người thường gửi nội dung mà mình không thích. Ngoài ra, khi thấy một status, hình ảnh nào không thích, người dùng có thể báo cho ban quản trị Facebook biết đó là Spam để họ xử lý.



Nhiều phụ huynh đã té ngửa khi đứa con ngoan ngoãn của mình trở thành một trong những “nạn nhân của Internet”.Trên tài khoản Facebook của một bạn trẻ có nickname Manh Tran cách đây vài ngày đã đăng những bức hình chụp cùng bạn gái quấn quýt, thân mật khi trên người chỉ có chiếc khăn tắm. Kèm theo bức hình là câu bình luận “nếu được 30k like, vợ chồng mình sẽ đăng clip được không vợ?”. Rất nhiều bạn bè trên Facebook của đôi trẻ này đã chia sẻ bức hình để hỗ trợ họ nhận được nhiều lượt like (thích). Chỉ trong vài ngày đã có hơn 30.000 lượt người vào like những bức hình này.Lướt một vòng Facebook với những từ khóa như “người lớn”, “lầu xanh” sẽ thấy hàng trăm trang cộng đồng như truyện người lớn 18+, truyen nguoi lon, tapchinguoilon... đầy rẫy hình và truyện sex với các tựa đề đọc là hoảng. Tại trang truyen nguoi lon, quản trị cộng đồng này khẳng định: “Trang chứa rất nhiều những thể loại truyện sex..., chắc chắn sẽ làm hài lòng những người ưa tình dục”...Trên Facebook, ngoài những cộng đồng, nhóm chỉ nghe tên cũng biết nội dung như Gái gọi, Hội thjch gái chẹp - thjch chơi gái, Hội ghét xem phim sec mạnh..., ngay cả những cộng đồng có cái tên lãng mạn như bao nhiêu nước mắt để được tha thứ hay aiquantambannhieunhat cũng ngồn ngộn hình ảnh, clip các thiếu nữ trong tư thế uốn éo, trên người chỉ có vài mảnh vải, bikini hoặc không có gì cả.Tại trang tường của nhóm aiquantambannhieunhat - nhóm có hơn 725.000 thành viên, thành viên Yen Nhi đăng “clip nóng sinh viên vào hotel” và clip “Kinh hoàng - cướp tiền bằng kim tiêm dính máu”, Quynh Nga đăng “kinh nghiệm cho trai tân khi quan hệ tình dục”... đáng nói là các thành viên này hầu hết còn rất trẻ. Yen Nhi cũng là thành viên tích cực của nhóm “Ai quan tâm bạn nhất” với số lượng thành viên “khủng” (hơn 4,5 triệu thành viên và đang gia tăng hằng ngày).Các hội nhóm dạng này đang bùng phát rất nhanh trên mạng xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tạo lập một trang hội nhóm trong 5 phút, thu hút thêm thành viên đủ mọi lứa tuổi qua thao tác chia sẻ lan truyền của mạng xã hội. Một khi đã tham gia, trẻ sẽ bị cuốn hút bởi những hình ảnh, thông tin, phim khiêu dâm liên tục được cập nhật.Khi bắt đầu tiếp xúc trên môi trường mạng xã hội, do thiếu kiến thức tự bảo vệ mình, trẻ thường có khuynh hướng vô tư cung cấp thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại... Những thông tin rủi ro trước các đối tượng săn mồi, lừa đảo, ấu dâm.Ông Nguyễn Tam Trung, giảng viên công nghệ thông tin, có hai con trong độ tuổi sắp trưởng thành, chia sẻ dù luôn lo lắng cho con nhưng việc sử dụng mạng xã hội của trẻ bây giờ rất khó quản lý. Khó và gần như không thể kiểm soát, chặn trẻ vào mạng xã hội bằng các công cụ, phần mềm. Theo ông Trung, với lứa tuổi này, với kho kiến thức đầy ắp trên Internet, việc quản lý chặt bằng phần mềm có thể phản tác dụng, không ngăn được hành vi của trẻ bởi nếu trẻ đã lỡ tham gia các cộng đồng xấu, chúng sẽ tìm được nhiều cách để che giấu.Trước đây khi con trai còn nhỏ, ông Trung có dùng phần mềm để lọc không cho con chơi game online, nhưng khi con vào ngưỡng trưởng thành, biện pháp ông dùng là “chơi cùng con”, cùng dùng Facebook, cùng kết bạn với bạn bè của con và âm thầm theo dõi con mình tham gia cộng đồng nào, sử dụng tiện ích, ứng dụng nào trên mạng xã hội, đồng thời giáo dục con về những việc nên hay không nên. Theo ông Trung, điều này đòi hỏi cha mẹ phải dành nhiều thời gian không chỉ một hai lần mà ngay từ khi còn là đứa trẻ đến lúc trưởng thành.Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Trang Nhung - Trung tâm đào tạo kỹ năng sống Ý Tưởng Việt - cho rằng với tần số kết nối liên tục, trong thời gian dài và ở một phạm vi rộng tại các trang như Facebook, YouTube... thì việc bị ấn tượng hoặc bị ảnh hưởng bởi các trào lưu là điều khó tránh khỏi, đặc biệt với giới trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên. Bên cạnh sự ảnh hưởng từ những trào lưu, hoạt động tích cực như: hiến máu nhân đạo, từ thiện, hành động vì môi trường... các bạn trẻ cũng bị tác động không ít từ những trào lưu tiêu cực, phản cảm như: khoe giàu, khoe thân, khoe thành tích bất hảo. Đây là một dạng ảnh hưởng lan truyền, nó sẽ càng nhân rộng lên khi nhận được sự cổ vũ của nhiều cá nhân khác.Có một thực tế như sau: việc nói lên quan điểm ngoài đời thực bằng tiếng nói, bằng suy nghĩ riêng của mình khó khăn hơn rất nhiều so với việc bày tỏ sự đồng tình thông qua một cú click chuột (like), hoặc một lời bình luận (comment). Do đó, trên mạng xã hội, những trào lưu như khoe thân, khoe ảnh khiêu dâm thường nhận được sự ủng hộ một cách vô thưởng vô phạt của không ít bạn trẻ.Bên cạnh đó, các bạn trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố “tâm lý đám đông”, lại đang trong độ tuổi muốn chứng tỏ bản thân và đang tìm kiếm sự thừa nhận từ người khác thì khi có một trào lưu nào đó được một bộ phận công nhận, các bạn sẽ bị thu hút ngay lập tức và coi như đó là một tiêu chuẩn để được đám đông thừa nhận. Điều này cũng thể hiện sự hời hợt của giáo dục gia đình và sự yếu kém về kỹ năng sống của các bạn, bởi các bạn đã chọn một hướng đi sai lầm trong việc chứng tỏ bản lĩnh cá nhân cũng như sự nhận thức bản thân chưa thật sự thấu đáo! Quan trọng không kém là các bạn không tìm được những sân chơi lành mạnh hoặc chưa được tạo những điều kiện phù hợp để có cơ hội thể hiện và bùng nổ bản thân một cách lành mạnh.