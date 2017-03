Tin nhắn lô đề lại đang tái xuất.

Chèo kéo đoán lô, cầu tài

Từ đầu tháng 8 đến nay, chị Hằng, chủ thuê bao 09120xxxxx mỗi ngày phải nhận từ 2-3 tin nhắn từ các số +84945120235; +84945120402; +841254843645; +841254843411 với nội dung: "Da den gio bao Lo, co 3 cap chac an moi ban soan CAU gui 67xx de nhan cac cap LO bao chac an nhat hom nay" hoặc "Da den gio bao Lo tu cac chuyen gia theo quy luat hang nam hom nay se ve 2 cap chac an, moi ban soan CAU gui 67xx de nhan 2 cap Lo TO chac an nay".

Tương tự, anh Hùng, chủ thuê bao 09021xxxxx lại liên tục nhận được những tin nhắn "chèo kéo" trắng trợn hơn từ số thuê bao: + 842113609584 với nội dung: *TAI_67xx* THAN TAI LOTO. Hqua TAI_67xx TRUNG TO voi BACH THU LO 3 nhay 81,88. Hnay co CAU LOTO SIEU DAI BACH THU, an chac 100%. Theo TAI, soan tin: TAI gui 67xx hoặc *IQ-8777! Sau cap 53-75, LAI MAY MAN voi cap 39-95 XSTP, 49-95 XSTTH, so 95 XSMB hom qua+ De co con so may man du doan KQXS hom nay+ Soan: IQ gui 87xx> MAY MAN CUNG IQ!

Chị Hằng cho biết, lúc đầu còn đọc hết toàn bộ tin nhắn nhưng sau đó biết đây là tin nhắn rác nên vừa mở ra là xoá ngay. Tuy nhiên, ngày 25/8 chị nhắn thử một tin nhắn tới theo "hướng dẫn" CAU gửi 6766 để xem họ trả lời thế nào, kết quả ngay lập tức nhận được các dự đoán lô đề: "*Du doan Xo so ngay 25/8 +Dau: 7,5, Duoi: 0,4, Doc dac: 79-63:59-28:77-33; Loto:19-61:98-27:54-30>Soan tin: XOSO gui 6266 nhan ket qua so xo nhanh nhat".

Thanh tra sẽ vào cuộc

Theo Luật sự Nguyễn Hoàn Thành, việc kinh doanh xổ số là hợp pháp nhưng việc lợi dụng kết quả xổ số để tổ chức đánh bạc như lô đề là vi phạm luật hình sự. Tuy nhiên, những tin nhắn trên đây mới chỉ là dự đoán và dịch vụ thông báo kết quả xổ số, chưa phải tổ chức lô đề vì chưa thu tiền của người đánh đề ngoài dịch vụ cung cấp thông tin nên không vi phạm luật hình sự.

Tuy nhiên, việc vi phạm quy định của Chính phủ về thư rác thì quá rõ ràng. Theo Nghị định 90/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chống thư rác, nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông và nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn phải có mã số quản lý do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VNCERT cấp. Mỗi tin nhắn spam phải có tiêu đề dạng QC [mã số quản lý]; cuối mỗi tin nhắn phải có chức năng từ chối tin nhắn/tiếp tục nhận tin để người dùng sử dụng chức năng từ chối tin nhắn miễn phí.

Trong khi đó, những tin nhắn nói trên đã không tuân thủ một điều khoản nào trong Nghị định về chống thư rác.



Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ vào cuộc kiểm tra các số điện thoại di động phát tán tin nhắn rác nói trên. Căn cứ vào mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định.



Hồi đầu năm 2010, Thanh tra Bộ TT&TT kết hợp với Trung tâm VNCERT đã kiểm tra đột xuất 10 doanh nghiệp cung cấp nội dung (CP) về việc thực hiện Nghị định 90/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chống thư rác.



Kết quả cho thấy 7/10 doanh nghiệp vi phạm các quy định như gửi tin nhắn rác, cung cấp các thông tin kích động mê tín dị đoan với tổng mức xử phạt hành chính lên đến 200 triệu đồng. Công ty cổ phần truyền thông Phong thủy vi phạm nghiêm trọng nhất đã bị xử phạt hành chính 55 triệu đồng.

