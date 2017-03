Trong diễn biến mới nhất xung quanh cuộc tranh luận về việc trả hay không trả tiền đọc tin trên Internet, Tổng biên tập tờ "Financial Times" của Mỹ Lionell Barber khẳng định các cơ quan thông tin đại chúng lớn sẽ thu phí dịch vụ tin trên mạng.

Trong bài phát biểu tại Viện Hàn lâm Anh, ông Barber cho biết tình hình hiện nay đã khác trước, và việc thu phí đang trở thành yếu tố then chốt đối với các báo khi mà thu nhập quảng cáo bị suy giảm. Vì vậy, trong vòng 12 tháng tới, phần lớn các cơ quan thông tin báo chí sẽ thu tiền độc giả đọc báo mạng.

Ý tưởng trên của ông Barber cũng phù hợp với quan điểm của nhà tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch - người hồi tháng 5 vừa tuyên bố tương lai của báo in là báo mạng. Ông Murdoch cũng đã thông báo ý định áp dụng phương thức đặt mua dịch vụ tin của tờ "Wall Street Journal" đối với tất cả các tờ báo khác trong tập đoàn News Corp. của ông.

Trong khi đó, có thông tin rằng "The New York Times" - tờ báo hàng đầu của Mỹ - cũng đang nghiên cứu thu tiền đối với người đọc trên Internet, có thể là theo hình thức trả phí dịch vụ hàng tháng. Điều này có thể sẽ được áp dụng trong vòng vài tuần tới sau khi báo này đã thăm dò ý kiến độc giả về mức phí họ chấp nhận trả để đọc báo mạng. Theo đó, "The New York Times" có thể áp dụng mức phí khoảng 60USD/năm đối với bạn đọc thường xuyên trên mạng.

Hiện tờ "Financial Times" đã áp dụng quy chế trả tiền đối với một số bài báo nhất định song song với hệ thống đăng kí cho phép người đọc tiếp cận miễn phí các bài đăng trên báo mạng. Hơn 1,3 triệu độc giả đã đăng ký đọc báo này trên toàn thế giới và khoảng 110.000 người đặt mua báo.

Trước đó, năm 2007, "The New York Times" đã tiến hành thu tiền đối với những ai muốn tiếp cận kho tư liệu và những bài trong mục "Ý kiến" của báo. Mặc dù thu hút được 200.000 người đăng kí, song doanh thu thực tế không đạt yêu cầu, và báo này đã phải quay trở lại phương thức cung cấp dịch vụ tin miễn phí.