Facebook đang là mạng xã hội có máy chủ đặt tại nước ngoài đông người dùng nhất Việt Nam.

Theo đó, bên cạnh việc có biện pháp bảo vệ thông tin riêng của người sử dụng Việt Nam, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước xử lý các hành vi vi phạm an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội..., các tổ chức, doanh nghiệp có tên trong danh sách này sẽ có thêm các trách nhiệm bao gồm việc có trang thông tin điện tử sử dụng tên miền ".vn" và một trong các phương án như cung cấp cho cơ quan quản lý Việt Nam (Bộ TT&TT, Bộ Công an) tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người đại diện chính thức ở Việt Nam hoặc thực hiện đăng ký dịch vụ với Bộ TT&TT hay thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tổ chức, doanh nghiệp có máy chủ đặt tại nước ngoài mà đặt thêm thiết bị hỗ trợ cung cấp dịch vụ tại Việt Nam như máy chủ, hosting sẽ phải thực hiện thông báo cho các cơ quan quản lý.

Theo số liệu của Google Ad Planner, Zing Me và Facebook hiện đang là 2 mạng xã hội có đông người sử dụng nhất ở Việt Nam với lần lượt khoảng 8,2 triệu và 5,6 triệu người dùng. Đứng tiếp theo là các mạng xã hội như Go.vn, Yahoo!360 plus hay Yume với từ 2,2 đến 2,8 triệu thành viên.

Dự kiến, Nghị định 97 mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2012.

