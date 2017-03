Đông Nhi viết: “Việc gìn giữ và bảo vệ biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa là điều mà Nu nghĩ tất cả các công dân Việt Nam chúng ta đều muốn làm. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng có điều kiện tiến ra biển đảo để chiến đấu và bảo vệ quê hương, vì vậy chúng ta hãy cùng nhau gửi những tình cảm thân thương đến với các chiến sĩ và nhân dân nơi vùng biển đảo đang ngày đêm bảo vệ tổ quốc bằng chính xương máu của mình. Mỗi lời động viên của bạn sẽ mang lại thêm nhiều sức mạnh để các chiến sĩ và nhân dân nơi hải đảo vững tin với công cuộc bảo vệ quê hương”. Lời nhắn của giọng ca Chờ ngày nắng lên nhận được gần 800 trái tim và được fan ủng hộ nhiệt tình.

Cô ca sĩ, MC đắt sô Khởi My rất hào hứng trong việc kêu gọi fan hướng về biển đảo của tổ quốc. Cô chia sẻ: “Tinh thần yêu quê hương, yêu biển đảo được nhân rộng ở khắp nơi. Trên Zalo cũng đã có hẳn một trang chính thức về sự kiện ý nghĩa này. Hy vọng, đây sẽ là động lực cực mạnh, giúp thế hệ trẻ như My ý thức hơn về việc gìn và giữ nước! My yêu biển, và My yêu các anh”.

Miu Lê, Andrea, Ninh Dương Lan Ngọc… cùng nhiều nghệ sĩ cũng không đứng ngoài cuộc, họ tích cực kêu gọi fan và bạn bè hưởng ứng chương trình “Biển đảo của chúng ta” trên Zalo. Những lời nhắn nhủ của Sao Việt đã góp phần khơi gợi lòng yêu nước của giới trẻ và số lượng tin nhắn gởi đến chương trình đã tăng lên cấp số nhân.

Tính đến 10g ngày 3-6, có hơn 37.000 thành viên Zalo quan tâm đến trang chính thức “Biển đảo của chúng ta”, hơn 13.000 lời nhắn gởi về chương trình và dự kiến con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa vào những ngày tới. Cách thức chia sẻ cảm xúc về biển đảo quê hương khá đơn giản, chỉ cần quan tâm tài khoản “Biển đảo của chúng ta” trong mục Trang chính thức trên Zalo là các thành viên có thể thể hiện tình yêu biển đảo bằng tin nhắn, giọng nói, hình ảnh, hình vẽ… Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ cầu truyền hình Hà Nội – Trường Sa phát sóng trên hai kênh VTV1 và VTV4 vào ngày 7-6.

