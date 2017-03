GPhone… bỏ túi

Văn Đức là một xã “nổi tiếng” trong huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương với tình trạng khai thác than thổ phỉ. Ở đây, điều kiện kinh tế của nhiều người dân phất lên nhanh chóng nhờ than nên nhu cầu sử dụng điện thoại liên lạc rất lớn. Chính vì thế, ngay từ khi chiếc điện thoại cố định không dây GPhone của VNPT “đổ bộ” đến, thì hầu như nhà nào cũng nhanh chóng đăng ký lắp đặt một chiếc để sử dụng. Thế nhưng, sau hơn một năm trở lại nơi đây, tôi rất bất ngờ khi được biết nhiều nhà… chẳng còn chiếc GPhone nào có thể hoạt động được nữa bởi nó đã bị tháo mất Sim.

Vậy, cái Sim đi đâu? Phải chăng nơi đây cũng đang diễn ra tình trạng lãng phí điện thoại cố định không dây như nhiều địa phương khác?

Xin thưa, không phải. Lý do khiến những chiếc GPhone để bàn “to uỵch” trong nhiều hộ gia đình không còn sử dụng được nữa là vì người dân sau khi được… phổ biến công nghệ mới từ mấy tay kinh doanh điện thoại trong huyện, đã nhanh chóng lắp ngay cái SIM vào chiếc điện thoại di động loại hỗ trợ hai sim hai sóng để mang theo người tiện bề liên lạc với giá rẻ.

Thanh - cậu thanh niên 23 tuổi nhưng đã có “thâm niên” 8 năm làm nghề đào than thổ phỉ, kể: “Ở xã em bây giờ tân tiến lắm, đa số thanh niên làm nghề như em đều lắp Sim GPhone cho máy di động”. Vừa nói, cậu vừa lôi ngay ra từ trong túi quần cho tôi xem chiếc di động có tên gọi T61 Telecom chính hiệu “Made in China”, nom hao hao giống chiếc 5310 của hãng Nokia. “Nó là máy Tầu, em mua với giá 1,3 triệu đấy! Nó có đủ màn hình màu, âm thanh nổi, chụp ảnh, có thẻ nhớ. Lắp cái sim GPhone vào, có thể tung tăng… toàn quốc gọi điện với giá cước nội hạt, nhắn tin thoải mái mỏi tay” - Thanh lém lỉnh bảo.

Còn Hạnh, cô gái làm nghề kinh doanh văn phòng phẩm nhà cũng ở xã Văn Đức nhưng đi làm mãi trên thành phố Hải Dương thì cho biết: “Em đã dùng Sim GPhone cho máy di động gần nửa năm nay rồi, máy hoạt động ổn định, sóng ít khi chập chờn. Đi đâu cũng như dùng máy cố định, từ khi dùng kinh tế đỡ bị “thiệt hại” hơn hẳn do giá cuộc gọi rẻ, khỏi cần thuê nhân viên trực tại cửa hàng vì có thể đem theo số cố định bên người 24/24 giờ”.

“Nóng” thị trường sim và máy

Giải thích về hiện tượng “hàng hot” Sim GPhone, Tuấn – một người kinh doanh điện thoại trên phố Thái Hà (Hà Nội) giải thích: Có 3 loại, loại thứ nhất giống hệt Sim của máy di động thông thường từ cái vi mạch cho tới kiểu dáng, không có chữ STK trên Sim và có thể lắp thẳng vào máy di động dùng ổn định. Loại thứ hai có chữ STK và số seri của Sim in chữ to. Còn loại thứ ba in chữ STK nhỏ hơn loại thứ hai, có thể dễ dàng lắp vào máy Alo của Vinaphone để sử dụng “vô tư”. Hiện nay, loại đời đầu do dễ dàng lắp thẳng vào máy di động và sử dụng trên toàn quốc nên đang được khá nhiều người tìm mua. Lắm khi cháy hàng, mỗi chiếc giá dù đã 600.000 đồng còn được đội thêm 200.000 – 300.000 đồng cũng chẳng có mà bán!

Cùng đó, GPhone là loại điện thoại cố định không dây của VNPT, sử dụng hạ tầng của mạng Vinaphone nên đương nhiên người sử dụng sim GPhone có thể ung dung đi đến mọi nơi trên toàn quốc mà không sợ mất sóng. Ngoài các tiện ích đó, thuê bao GPhone còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về cước như chỉ tốn 120 đồng/1 phút cho 200 phút đầu tiên, 80 đồng cho phút thứ 201 – 1000, và trên 1000 phút chỉ có 40 đồng/1phút, được nhắn tin miễn phí đến các thuê bao của Vinaphone… Chính vì thế trên thị trường mua bán Sim, điện thoại, mặt hàng này đang tỏ ra đắt khách.

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo BĐVN, bên cạnh nguồn hàng là các tiệm kinh doanh điện thoại, sim thẻ, tại hàng loạt trang web như www.azraovat.com, raovatmienphi.com, muare.vn, muaban.com…, bất kì ai có nhu cầu cũng có thể dễ dàng bắt gặp những lời rao bán sim GPhone với những mức giá rất khác nhau. Từ 600.000 đồng tới 850.000 đồng, thậm chí cả những dải số đẹp giá lên đến tiền triệu. Nhiều nơi, người bán sim còn sẵn sàng “khuyến mãi” bao thêm cả việc đăng ký sử dụng giúp chỉ cần người mua cung cấp số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp và địa chỉ thanh toán cước vào e-mail là… xong!

Cùng với thị trường Sim GPhone, dòng điện thoại di động cho phép sử dụng hai sim hai sóng được cư dân mạng truyền tai nhau “chạy ổn định với Sim GPhone” hiện nay hầu hết đều là của Trung Quốc. Có thể kể đến những cái tên như T61, A3000, A4000… và chiếc được ưa chuộng hiện nay chính là T61 Telecom. Tại Hà Nội, các cửa hàng rao bán T61 với mức giá dao động từ 1 triệu tới 1,2 triệu đồng. Thậm chí tại trang www.choso.vn, có người rao bán còn “hùng hồn” mạo danh cả… VNPT tuyên bố: “Nhằm đáp ứng nhu cầu lắp SIM GPhone vào di động ngày một nhiều, VNPT xin trân trọng giới thiệu giải pháp và sản phẩm mới: Telecom T61”.