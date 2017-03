(PLO)-Sáng 23/11 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày An toàn thông tin, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA công bố kết quả cuộc bình chọn “Sản phẩm An toàn thông tin được người dùng ưa chuộng nhất năm 2010”.

Theo đó, phần mềm diệt virus BkavPro 2010 của Việt Nam tiếp tục vượt qua các sản phẩm của nước ngoài, giữ vị trí quán quân năm thứ 2 liên tiếp. Trước đó, kết quả khảo sát do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam - VCCI thực hiện vào tháng 6/2010, cho thấy có tới 73,95% các doanh nghiệp lựa chọn sử dụng phần mềm diệt virus Bkav của Việt Nam. Kaspersky của Nga chỉ đứng thứ hai với 13,36% và Norton Antivirus của Mỹ xếp thứ ba với 8,95%. Trong vài năm trở lại đây, thị trường chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các phần mềm diệt virus trong nước với sản phẩm của nước ngoài. Các kết quả nghiên cứu thị trường đã phản ánh nỗ lực của nhà sản xuất Việt Nam trong các chiến dịch quảng bá thương hiệu, sự đầu tư “mạnh tay” cho các chương trình marketing, khuyến mãi… Thậm chí, các chiến dịch ra mắt sản phẩm mới và quảng bá mạnh mẽ của các nhà sản xuất phần mềm diệt virus Việt Nam, đã được VNISA bình chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật về an toàn thông tin của năm 2009. Trong bối cảnh đó, phía đối trọng là các phần mềm của nước ngoài lại hầu như không có hoạt động xúc tiến thương mại nào nổi bật, ngoài các chương trình phát miễn phí sản phẩm. Phần mềm diệt virus của Việt Nam cũng khẳng định chất lượng không thua kém của nước ngoài. Tháng 8 và tháng 10/2010, Bkav đã đưa sản phẩm ra nước ngoài kiểm định và 2 lần liên tiếp đạt chứng chỉ uy tín hàng đầu thế giới VB100 do Tổ chức Virus Bulletin (Vương quốc Anh) chứng nhận. Thực tế này đã khiến cán cân thị phần nghiêng về phía sản phẩm trong nước và phần mềm diệt virus do Việt Nam sản xuất đang chiếm ưu thế áp đảo trước các đối thủ nước ngoài. Ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Bkav, cho biết: “Trước đây, chúng tôi thường phải đối mặt với các câu hỏi phần mềm diệt virus của Việt Nam liệu có thể tốt hơn sản phẩm của nước ngoài hay không. Các chứng chỉ là rất quan trọng, song thị trường và sự lựa chọn của khách hàng mới là thước đo chính xác nhất. Vì thế, chúng tôi không chỉ đưa sản phẩm ra kiểm định quốc tế mà còn xúc tiến các chiến lược quảng bá mạnh mẽ. Kết quả khảo sát thị trường mà Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam vừa công bố ngày hôm nay đã ghi nhận sự cố gắng của chúng tôi”. TÂM BẢO