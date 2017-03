ĐTDĐ giá 3-5 triệu đồng hút khách. Ảnh: P.V

Hà Nội: Không tăng đột biến

Ông Lê Quang Vũ, Giám đốc Siêu thị điện máy Media Mart cho biết, hàng hoá giao dịch dịp Tết không hề tăng đột biến, thậm chí lượng hàng tiêu thụ còn chậm hơn nhiều so với năm ngoái. “Bình thường, vào dịp Tết sức mua phải tăng gấp 3 đến 5 lần ngày thường, tuy nhiên, những ngày vừa qua sức mua chỉ tăng khoảng 200%/ngày cuối tuần, ngày thường chỉ tăng khoảng 150%”, ông Vũ cho biết.

Vào chiều 2/2 (tức chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán), tại siêu thị Sài Gòn Nguyễn Kim trên đường Tràng Thi (Hà Nội), lượng khách ra vào khá nhộn nhịp, song không quá đông. Qua quan sát, khách hàng chủ yếu tập trung ở gian hàng ĐTDĐ, một số ở gian máy ảnh và trên tầng 2, khách đông ở gian hàng TV LCD. Những mẫu ĐTDĐ dáng thời trang, tính năng nghe nhạc tốt, có mức giá từ 3-5 triệu đồng được khá nhiều khách hàng chú ý. Còn lại ở gian hàng khác như loa, máy quay phim, máy chơi game, MP3, MP4…. hầu như không có khách.

Tại Pico Plaza, ông Ngô Thành Đạt, Trưởng phòng marketing cũng phản ánh tình tương tự. “Có tăng nhưng không mạnh”, ông Đạt nói.

Lý giải cho sự “hờ hững” khác thường của những ngày cận Tết năm nay so với các năm trước, hầu hết đại diện các siêu thị cho biết do trong năm họ đã tung ra các chương trình khuyến mãi lớn và liên tục, vì thế sức mua không dồn vào ngày cận Tết như trước. “Mặc dù các siêu thị tiếp tục có khuyến mãi song không còn thu hút đông người tiêu dùng. Ông Lê Quang Vũ của Media Mart cho biết: “Người tiêu dùng đã mua hàng vào những dịp cuối tuần, nghỉ lễ, có khuyến mãi trong năm rồi, vì thế sức mua dịp Tết chậm, không dồn vào cuối năm như trước, mới đây tại Hà Nội và TP. HCM cũng vừa diễn ra tháng khuyến mãi”.

Đại diện Pico Plaza cũng cho biết, trong năm họ đã có các chiến dịch tuyên truyền, quảng cáo thu hút người mua, nên không bị dồn vào dịp Tết. Ngoài ra, một nguyên nhân nữa được đại diện các siêu thị lớn ở Hà Nội lý giải là: Trong năm ngoái người tiêu dùng dồn dập mua sắm dịp giáp Tết bởi có thông tin ngày 1/1/2009 theo quy định gia nhập WTO, Việt Nam sẽ mở cửa thị trường nên hàng hoá sẽ được giảm thuế, giảm giá. Đó cũng chính là lý do doanh số tiêu thụ của đợt giáp Tết năm nay không thể cao như năm ngoái.

Thêm vào đó, năm nay các siêu thị, hãng phân phối và nhà bán lẻ đã có sự chuẩn bị tốt, song sức mua lại không tăng đột biến. Hơn nữa, thói quen của người tiêu dùng cũng đã khác, không dồn đến Tết mới mua sắm.

Tương tự tình trạng tiêu thụ chậm của hàng điện máy, mặt hàng PC, laptop và phụ kiện cũng không “được mùa sale” cuối năm. Ông Lê Quang Thành, giám đốc kinh doanh của Công ty Nam Á, cho biết doanh số laptop chỉ bằng 70-80% so với năm ngoái. Còn tại Siêu thị Máy tính Đăng Khoa, ông Lã Xuân Thắng, Phó Giám đốc, cho biết doanh số không giảm so với năm trước, song không đạt kỳ vọng tăng trưởng. Đại diện truyền thông của hệ thống bán lẻ FPT Shop cho biết, doanh số laptop tăng 80% so với năm ngoái, nhờ các chính sách về giá thu hút khách. Tuy nhiên, so với những tháng trước, doanh số laptop vẫn giảm. Doanh số mặt hàng ĐTDĐ cũng giảm so với cùng thời điểm năm ngoái. “Nếu năm trước thời điểm này phải tăng 30 - 40% nhưng hiện tại mới tăng 10%”, đại diện truyền thông của FPT Shop cho biết.

Khác với nguyên nhân tiêu thụ chậm của hàng điện máy, Phó giám đốc Siêu thị Máy tính Đăng Khoa cho biết laptop ra ít model mới, các hãng sản xuất và nhà phân phối không có các chương trình khuyến mãi lớn hoặc hỗ trợ đại lý làm các chương trình khuyến mãi lớn thu hút khách hàng. Ngoài ra, một nguyên nhân phổ biến được hầu hết các hãng bán lẻ lý giải là vì người tiêu dùng chững lại, tâm lý mua sắm có phần e dè khi thuế VAT của hầu hết các mặt hàng tăng từ 5% lên mức 10%.

Để “an ủi” cho việc hàng hoá tiêu thụ chậm, hầu hết các siêu thị, hãng bán lẻ cho rằng vì người tiêu dùng chưa được nhận các khoản thưởng Tết. Chính vì thế, họ đều hy vọng vào những ngày sát Tết, doanh số sẽ được cải thiện. Đối với mặt hàng máy tính và phụ kiện, ông Hoàng Anh Tuấn của Trần Anh, hy vọng sau Tết và khoảng thời gian đầu năm học mới sẽ tăng, vì dịp Tết không phải là thời gian bán tốt của mặt hàng này.

TP.HCM: Số lượng bán ra tăng cao

Trái ngược với thị trường ảm đạm tại Hà Nội, trên thị trường TP. HCM thời gian này nhiều sản phẩm hàng công nghệ cháy hàng, đa số các mặt hàng đều tăng sản lượng bán ra và nhộn nhịp khuyến mãi.

Tivi LCD tại các siêu thị điện máy lớn như Thiên Hoà, Quận 10, TP. HCM và siêu thị điện máy Chợ Lớn ở Quận 5 với nhiều hình thức khuyến mãi được bán với giá 8 triệu đến 10 triệu đồng, bằng 70% - 80% giá niêm yết, đã trở thành mặt hàng công nghệ bán chạy nhất trong những ngày giáp Tết. Nhiều kiểu dáng của các thương hiệu lớn như Samsung, Panasonic, Toshiba đều không cung ứng kịp cho người tiêu dùng.

Tại Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, Quận 1, TPHCM hầu như tất cả các mặt hàng công nghệ đều đưa ra mức khuyến mãi hấp dẫn. Các loại máy ảnh, máy quay phim kỹ thuật số hiệu Sony, Canon có mức giảm từ 25-47% so với giá gốc và tặng kèm thẻ nhớ có dung lượng tuỳ theo từng dòng sản phẩm. Nhiều mặt hàng thuộc các chủng loại này còn khuyến mãi theo cặp nên sức mua trong những ngày giáp Tết tăng lên nhanh chóng, có nhiều thời điểm gấp đôi so với ngày thường.

Anh Nguyễn Văn Minh, Quản lý bán hàng tại cửa hàng máy tính Phong Vũ, TP.HCM cho biết, dịp cận Tết nhiều khách hàng đến “săn” máy tính giá rẻ. Ngoài các chương trình khuyến mãi giờ vàng, hiện Phong Vũ giảm giá đồng loạt cho nhiều dòng máy tính của các hãng lớn như Toshiba, Acer… Khi mua laptop trong thời gian này ngoài khuyến mãi giảm giá từ 200.000-1.000.000 đồng/sản phẩm, khách hàng còn được tặng ngay một thùng bia Heneiken và phần mềm chống virus bản quyền. Cũng theo anh Minh, trong vòng 1 tháng qua, lượng khách mua hàng tại Phong Vũ đã tăng đột biến gấp 2 đến 3 lần so với thời điểm tháng 10,11/2009.

Riêng mặt hàng laptop và MP3 và MP4, thì dịp Tết này theo đại diện của Viễn Thông A và Thế Giới Di Động cho biết sức mua vẫn bình thường. Với Laptop, khách hàng chủ yếu lựa chọn dòng giá rẻ chiếm đến 80%.

Điện thoại di động trong dịp Tết đến này với nhiều chương trình khuyến mãi cũng trở thành mặt hàng công nghệ bán chạy tại thị trường TP.HCM. Chị Mai Thị Trinh, đại diện cho siêu thị Thế Giới Di Động cho biết, trong dịp này lượng điện thoại bán ra tăng 10%, trong đó dòng điện thoại giá rẻ vẫn chiếm ưu thế khi chiếm tới 55% tổng số bán ra.

Còn chị Đào Hoàng Hải, đại diện truyền thông của Viễn Thông A cũng cho biết, trong thời gian này các mặt hàng điện thoại di động của công ty đều được bán rất nhanh, kể cả dòng cao cấp smartphone. Tuy nhiên, các dòng sản phẩm 3 đến 4 triệu vẫn chiếm ưu thế vì giá cả phù hợp so với đa số người sử dụng mua sắm trong dịp Tết.

Tại các cửa hàng bán lẻ trên đường 3/2, Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương… TP.HCM, các chủ hàng cho biết, lượng điện thoại di động được các cửa hàng bán ra trong dịp này tăng từ 10 – 15%, trong đó điện thoại của Nokia vẫn chiếm ưu thế khi được người dùng quan tâm nhiều nhất.

TV LCD, tủ lạnh được chọn mua nhiều

Tết năm nay, các mặt hàng điện tử gia dụng TV LCD, tủ lạnh được chọn mua nhiều. Ông Hoàng Anh Tuấn, phụ trách kinh doanh của Công ty CP Thế giới số Trần Anh, vừa khai trương 2 siêu thị điện máy tại Hà Nội cho biết TV LCD là mặt hàng bán chạy nhất, các hiệu Sony, LG, Samsung có giá 5,5 đến 7 triệu đồng được mua nhiều. Đại diện Pico Plaza cho biết một số mẫu TV trong nhóm này đã xảy ra hiện tượng thiếu hàng cục bộ. “Mức chi tiêu trung bình trong năm nay dành cho các mặt hàng điện máy của người tiêu dùng cũng tăng cao hơn”, Trưởng phòng marketing của Pico Plaza Ngô Thành Đạt cho biết, “năm ngoái mức chi trung bình sản phẩm là khoảng 2,5 triệu đồng, nay là 3,7 triệu đồng”.

Nhóm PV (ICTnews)