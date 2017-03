Ảnh minh họa. (Nguồn: phonearena.com)

Samsung cũng đã sớm trở thành hãng sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, một vị thế mà lâu nay do Apple thống lĩnh.



Theo số liệu công bố ngày 4/1 của tổ chức Phân tích chiến lược (Strategy Analytics), trong năm 2012, Samsung ước tính có thể bán được 290 triệu chiếc điện thoại di động thông minh các loại, tăng 35% so với năm 2011 và cao hơn nhiều so với mức dự kiến 215 triệu chiếc.



Với doanh số khổng lồ này, thị phần toàn cầu điện thoại thông minh của Samsung tăng từ 31% năm 2011 lên 33% trong năm 2012. Trong khi đó, cả năm 2012, tổng số điện thoại di động thông minh của Apple được bán ra trên toàn cầu dự kiến chỉ đạt 180 triệu chiếc, tăng 33% so với năm 2011. Thị phần điện thoại thông minh của Apple trên toàn cầu năm 2012 là 21% so với 20% của năm 2011.



Theo thống kê, doanh số của các thế hệ điện thoại di động thông minh trên toàn cầu năm 2012 có thể lên tới 875 triệu chiếc, tăng 27% so với mức tăng "khủng" 41% của năm 2011 do sự bùng nổ đồng loạt của thị trường Bắc Mỹ, Trung Quốc và các nước công nghiệp khác ở châu Á và Tây Âu.



Apple có kế hoạch trong năm 2013 sẽ tung ra thị trường một thế hệ điện thoại iPhone Mini rẻ hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng tại các thị trường cấp thấp hơn. Trong khi đó, Samsung cũng có chiến lược vào tháng Tư năm nay sẽ đưa ra thị trường thế hệ điện thoại di động thông minh mới Galaxy S IV./.

(Theo TTXVN)