Cuộc “khẩu chiến” được khơi nguồn sau khi Samsung chi nhánh tại Anh đã cho đăng tải lên trang Twitter của mình một đoạn thông điệp: “Bốn bao giờ cũng tốt hơn một”.

Samsung “khơi mào” bằng màn chế diễu HTC One



Không quá khó để có thể nhận ra rằng Samsung đang “tâng bốc” chiếc Galaxy S4 của mình đồng thời khẳng định sản phẩm này tốt hơn chiếc HTC One, chiếc smartphone mạnh mẽ nhất của HTC (One trong tiếng Anh có nghĩa là một).



Không phải “tay vừa”, lập tức HTC chi nhánh tại Anh cũng đã có câu trả lời dành cho Samsung khi cũng đăng tải lên trang Twitter của mình đoạn thông điệp: “Nhựa thì không tuyệt chút nào, bạn của tôi”.

HTC lập tức “phản đòn” nhằm vào điểm yếu trên Galaxy S4



Rõ ràng HTC đang “đá đểu” việc Galaxy S4 vẫn tiếp tục sử dụng lớp vỏ bằng nhựa, tương tự như trên phiên bản Galaxy S III trước đây, thay vì được trang bị lớp vỏ bằng nhôm hay kính cường lực sang trọng và bền hơn như trên iPhone 5, Xperia Z hay chính bản thân HTC One.



Chính lớp vỏ bằng nhựa cũng là một trong những “điểm trừ” mà giới công nghệ dành cho chiếc smartphone Galaxy S4 của Samsung.



Có vẻ như nhận thấy những hành động “đấu đá” lẫn nhau trên mạng xã hội không phải là một điều tốt đẹp gì, nhất là với vị thế của những “ông lớn” cả Samsung lẫn HTC sau đó đã xóa bỏ đi những nội dung này trên trang Twitter của mình.



Đây không phải là lần đầu tiên HTC có những công kích nhằm vào chiếc smartphone Galaxy S4 của Samsung. Trước đó, ngay tại sự kiện ra mắt Galaxy S4, HTC đã có màn quảng cáo ấn tượng khi cho một đội ngữ các nhân viên, xuất hiện trong những bộ trang phục sặc sỡ kèm theo nội dung quảng cáo của HTC One để phát café nóng và đồ ăn nhẹ cho những khách mời đang xếp hàng để chuẩn bị vào hội trường tham gia sự kiện của Samsung.



Sau khi Samsung chính thức trình làng Galaxy S4, một giám đốc của HTC đã lên tiếng chê bai chiếc smartphone mới của Samsung là không có tính đột phá và vẫn sử dụng lớp vỏ nhựa rẻ tiền, thay vì sử dụng lớp vỏ bằng nhôm như trên HTC One.



Dĩ nhiên, các hãng công nghệ luôn có những cách để bảo vệ và đánh giá cao sản phẩm của chính mình, tuy nhiên công kích hay “đá đểu” nhằm vào đối thủ có vẻ như là một hành động khá… trẻ con.



Hiện Galaxy S4 và HTC One là 2 chiếc smartphone mạnh mẽ và được đặt nhiều kỳ vọng nhất của 2 hãng Samsung và HTC. Để có cái nhìn khách quan hơn về 2 chiếc smartphone hàng đầu này, dưới đây là một bảng so sánh cơ bản về cấu hình của 2 sản phẩm:



Galaxy S 4 HTC One Kích cỡ màn hình 5-inch 4,65-inch Độ phân giải 1920x1080 1920x1080 Mật độ điểm ảnh 441 468 Công nghệ màn hình SuperAMOLED LCD Khối lượng 131,5g 145g Độ dày 7,9mm 9,3mm Vi xử lý Exynos 5 Octa lõi 8 tốc độ 1.8GHz hoặc Snapdragon 600 lõi tứ 1.9GHz (tùy thị trường) Qualcomm Snapdragon 600 lõi tứ tốc độ 1.7GHz Dung lượng RAM 2GB 2GB Ổ cứng lưu trữ 16/32/64GB 32/64GB Hỗ trợ thẻ nhớ Có Không Camera sau 13 megapixel 4 megapixel Camera trước 2 megapixel (quay video 1080p) Không rõ (quay video 1080p) Kết nối Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, hồng ngoại, NFC Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC Cổng kết nối MicroUSB MicroUSB Hệ điều hành Android 4.2 Jelly Bean Android 4.2 Jelly Bean Giá bán Có mặt tháng 4 Có mặt tháng 3





Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)