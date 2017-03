Thành tựu này đã củng cố sự thống trị của Samsung trong lĩnh vực DRAM và tỏ cho thế giới thấy sức mạnh công nghệ thông tin tuyệt vời của Hàn Quốc.

Hôm 30/1 Công ty điện tử Samsung tuyên bố đã phát triển thành công chip DRAM DDR3 2 gigabit sử dụng công nghệ 30 nano mét và sẽ bắt đầu sản xuất loại chip này vào cuối năm nay. DRAM, viết tắt của Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động còn DDR hay tỷ lệ dữ liệu kép là 1 bộ nhớ tích hợp công nghệ mạch do Công ty điện tử Samsung phát triển và đã được xác lập như 1 tiêu chuẩn công nghiệp kể từ năm 1997. Công nghệ này đã gần như tăng gấp đôi tốc độ xử lý dữ liệu.

Loại chip 30 nano mét tức là độ rộng của mạch trên 1 thiết bị bán dẫn là 30 nano mét. Điều này cũng có nghĩa là có thể đặt thêm nhiều mạch trên 1 cùng thể tích nếu so với các loại chip 40 hay 50 nano mét trước đây. Các thiết bị được sản xuất với công nghệ 30 nano mét có thể tăng hiệu suất 60% so với chip DRAM 40 nano mét và gấp hơn 2 lần chip 60 nano mét về tính cạnh tranh chi phí. Chip DRAM mới nhất đã giảm tiêu thụ năng lượng 30% so với loại chip 50 nano mét và hơn 15% so với lại 40 nano mét.

Để làm được DRAM 30 nano mét đòi hỏi sự chính xác và độ tinh xảo mà khó có thể thử với bất cứ khả năng công nghệ thông thường nào. Người ta thừa nhận rằng công nghệ hiện tại chỉ có thể phát triển được DRAM chip 40 nano mét, trong khi Samsung đã phát triển loại này từ tháng 1 năm ngoái. Việc tăng thêm khả năng nữa của chip bán dẫn đã từng được coi là điều không thể, nhưng Samsung đã thành công trong việc biến cái không thể thành có thể chỉ trong 1 năm.

Cần phải nói thêm rằng phát triển công nghệ mới ngày càng khó khăn bởi nói chung đã đạt gần đến giới hạn cho phép của 1 công nghệ. Tuy nhiên, Công ty điện tử Samsung ngày càng tốn ít thời gian hơn để tiến lên 1 trình độ công nghệ tiếp theo. Để chuyển từ mức 50 nano mét sang 40 nano mét Samsung đã mất 2 năm và 4 tháng. Nhưng công ty đã chỉ mất có 1 năm để chuyển từ loại 40 nano mét sang 30 nano mét. Điều này cho thấy khoảng cách công nghệ giữa Công ty điện tử Samsung và các đối thủ cạnh tranh ngày càng lớn.

Với việc phát triển thành công loại DRAM DDR mới nhất, Samsung tuyên bố đã nới rộng khoảng cách lên hơn 1 năm về tính cạnh tranh sản xuất với các công ty điện tử hàng đầu khác. Hãng sản xuất điện tử hàng đầu Hàn Quốc này có kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng tính cạnh tranh công nghệ và tiếp tục mở rộng thị phần. Công nghệ tuyệt đỉnh của Samsung sẽ giúp công ty thống lĩnh thị trường toàn cầu về lâu dài.

Theo (ICTNews / KBS World)