Tại buổi giới thiệu iPhone 4, CEO của Apple Steve Jobs cho biết, màn hình của máy có độ phân giải 960 x 640 pixel cho hình ảnh đẹp hơn tất cả các điện thoại sử dụng AMOLED.

iPhone 4.

Tuy nhiên, theo Samsung, việc nhồi nhét độ phân giải lên bốn lần vào iPhone 4 so với model 3GS sẽ chỉ tăng độ sắc nét lên từ 3 đến 5%. Những màn hình dạng này thường tiêu thụ rất nhiều điện năng, cao hơn 30% so với AMOLED. Vì thế pin của iPhone 4 phải thiết kế to hơn để phù hợp.

Samsung cho biết thêm, AMOLED không sử dụng bóng đèn nền nên tiết kiệm điện năng. Ngoài ra, điểm ảnh trên AMOLED hiển thị màu sắc trung thực, lộng lẫy, độ tương phản cao, những màu đen trở nên đen hơn và đặc biệt là không giới hạn góc nhìn. Điểm yếu duy nhất của công nghệ này là hiển thị kém dưới nắng mặt trời.

Nhưng Samsung đã giải quyết nhược điểm đó bằng Super AMOLED trên smartphone Wave và Galaxy S. Công nghệ mới này cho màn hình mỏng, sáng hơn và đặc biệt là hiển thị tốt dưới nắng mặt trời.

Samsung Wave

Gần đây, nhiều chuyên gia chỉ trích về việc Steve Jobs nói "hơi quá" trong lúc quảng cáo màn hình cho iPhone 4. Raymond Soneira, Giám đốc của công ty DisplayMate Technolgies, phát biểu: "Màn hình của iPhone 4 có thể đẹp hơn so với Motorola Droid, tuy nhiên, việc nói iPhone 4 có độ phân giải vượt ngoài khả năng nhìn của mắt người là quá phóng đại".

Theo Thế Mạnh (VNE)