Hai mẫu Ultra HD(4K) thuộc dòng F9000 này vừa được Samsung trình diễn tại Triển lãm IFA 2013 diễn ra tại Đức.

Một số siêu thị điện máy tại Hà Nội và TPHCM bắt đầu nhận đặt hàng hai mẫu TV UHD 55 inch và 65 inch. Đây là thế hệ TV đạt độ phân giải 3840 x 2160, cao gấp 4 lần so với TV màn hình Full HD 1080 nhưng so với mẫu UHDS85 cao cấp đã được bán ra thị trường từ hồi đầu năm với giá 1,3 tỷ thì hai mẫu TV F9000 có giá bán phải chăng hơn, dễ tiếp cận với người tiêu dùng trong nước hơn.



Dù là dòng TV UHD giá phải chăng nhưng Samsung vẫn hỗ trợ chức năng Up Scale với thuật toán thông minh giúp xem nội dung Full HD với chất lượng 4k mà ko bị vỡ điểm ảnh.

TV UHD 55 inch và 65 inch vẫn có thiết kế sang trọng, tối giản với viền bezel mỏng, chân đế bán nguyệt và toàn bộ viền TV được mạ kim loại bóng.

Thiết kế của TV ẩn dấu hệ thống loa tích hợp và subwoofer của hệ thống âm thanh công suất lớn 70 Watt. Mẫu TV này cũng được tích hợp các tính năng Smart Hub để người dùng có thể kết nối TV với các mạng xã hội, cho phép người dùng thực hiện việc tương tác bằng cử chỉ, giọng nói để ra lệnh cho TV. Chức năng S Recommend đưa ra các gợi ý về các show truyền hình và phim truyện cho người xem. TV cũng có webcam tích hợp để giúp người dùng có thể chat video, chia sẻ nội dung với người khác với các nút bấm cảm ứng.



Được biết, cũng giống như dòng UHD cao cấp S9, dòng F9000 này cũng sẽ được nâng cấp các chuẩn 4K tiếp theo với bộ nâng cấp Evolution Kit thông minh. Người dùng khi thay bộ Kit sẽ có 1 chiếc TV mới, thay vì phải mua lại cả một chiếc TV như thông thường.

Theo Khôi Linh (Dân trí)