Cuộc điều tra diễn ra sau khi một trang web Đài Loan, TaiwanSamsungLeaks, cáo buộc Samsung thuê người dùng Internet đăng tải những bình luận nặc danh tiêu cực về điện thoại sản xuất bởi đối thủ HTC. Trang web này cũng công bố những bằng chứng cho thấy Samsung đã thuê sinh viên đăng bài chê HTC và khen Samsung trên web. Trong đó, một bài đăng nói là điện thoại HTC One X liên tục bị treo, trong khi đưa ra những so sánh cho thấy điện thoại Galaxy Note của Samsung tốt hơn điện thoại Sensation XL của HTC. Một số bình luận nặc danh còn nói Samsung Galaxy S3 vượt trội hơn HTC One X về thời lượng pin và hiệu suất đồ họa.



Samsung, có trụ sở tại Hàn Quốc, nói rằng “sự cố không may này” đi ngược lại “những nguyên tắc cơ bản” của công ty. Samsung Đài Loan nói họ vẫn chưa được thông báo về cuộc điều tra, nhưng tuyên bố trên trang Facebook rằng “đã ngừng mọi hoạt động tiếp thị có liên quan tới việc đăng bình luận nặc danh”, rằng mọi hoạt động tiếp thị trong tương lai sẽ phù hợp hơn với triết lý của công ty về tính minh bạch và trung thực.



Nếu bị kết tội tham gia vào hành vi “quảng cáo sai lệch”, Samsung và đại lý ở Đài Loan có thể đối diện khoản tiền phạt lên tới 25 triệu đô la Đài Loan (khoảng 0,84 triệu USD).



Phía HTC nói họ có thể sẽ “tiến hành các hành động thích hợp” để bảo vệ công ty và khách hàng. Đài Loan là thị trường “sân nhà” của HTC.



Đầu năm 2013, Samsung bị chính quyền Đài Loan phạt vì quảng cáo lừa dối người tiêu dùng về camera trên điện thoại Galaxy Y Duo.

(Theo ICTnews/BBC, PCAdvisor)