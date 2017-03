1) Sử dụng bộ sạc chính hãng

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều hàng giả, hàng nhái đến từ Trung Quốc và đa số chúng đều là hàng kém chất lượng. Do đó, khi sạc điện thoại, bạn hãy nên sử dụng bộ sạc chính hãng đi kèm khi mua máy, tránh mua các bộ sạc không rõ nguồn gốc và được rao bán tràn lan trên mạng. Đã từng có nhiều trường hợp cháy nổ thiết bị xảy ra trên thế giới do dùng bộ sạc “dỏm”, do đó đừng tiếc tiền để sắm cho mình một bộ sạc chính hãng.

Đồng thời, người dùng cũng nên tránh sạc điện thoại thông qua cổng USB trên máy tính hoặc laptop, bởi vì cường độ dòng điện lúc này rất nhỏ nên thời gian sạc sẽ lâu hơn nhiều. Thêm vào đó, nếu sạc smartphone bằng cục pin dự có cổng cắm 1A thì không sao, nhưng nếu bạn sạc bằng cổng 2A (dành cho tablet) thì thời gian sạc sẽ nhanh hơn nhưng pin lại mau chai, bởi vậy mới có câu nói "dục tốc bất đạt".

2) Tắt các chức năng không cần thiết

Ngoài cách trên ra, người dùng cũng nên đưa máy về chế độ máy bay (Airplan mode) để tăng tốc độ sạc. Với đa số hầu hết các thiết bị Android thì bạn chỉ cần bấm phím nguồn và thay đổi chế độ, hoặc không thì truy cập vào Quick Settings bằng cách trượt thanh menu từ trên xuống. Khi chuyển sang chế độ máy bay, smartphone sẽ không thể nhận được cuộc gọi, tin nhắn hay truy cập mạng nhưng nó sẽ giúp cho thời gian sạc được nhanh hơn.

Ngoài ra, bạn cũng nên tắt bớt các kết nối không cần thiết như Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC hay ngừng cập nhật các ứng dụng trên Google Play. Đồng thời hạn chế bật/tắt màn hình liên tục trong thời gian sạc, vì độ sáng màn hình thường tiêu tốn rất nhiều pin, nếu được, hãy tắt luôn thiết bị cho đến khi pin đầy rồi mới tiếp tục sử dụng.

MINH HOÀNG