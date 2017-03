Việc này được cho là cách thức ăn mừng của mọi người trên toàn thế giới và nước Mỹ về quyết định của tòa án tối cao trong việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, một câu chuyện rất thú vị nằm sau những hình ảnh đầy màu sắc.

Hầu hết các ảnh đại diện thường bao gồm khoảng 6 màu sắc là đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương và tím, và người thiết kế ra nó chính là One Gilbert Baker, một nghệ sĩ đã sáng tác hình ảnh lá cờ này vào năm 1978 (nguyên bản là có 8 màu trên lá cờ).