Trang blog Jailbreak Nation cho biết nhiều khả năng, Apple hiện đang trong quá trình thử nghiệm Siri, công cụ tương tác giọng nói, vốn là tính năng độc quyền của iPhone 4S, trên các thiết bị chạy iOS cũ hơn, bao gồm cả iPhone 4.





Tin đồn này xuất hiện giữa lúc không ít người đang nỗ lực để tính năng độc đáo này hoạt động trên iPhone 4 mà không có sự cho phép của Apple và đòi hỏi phải sử dụng một thiết bị đã được “bẻ khóa”. Điều đó có nghĩa là người dùng có thể viết các tập tin và cài đặt các ứng dụng trên thiết bị iOS của họ mà không cần phải thông qua App Store của Apple.

Siri sẽ sớm xuất hiện trên cả iPhone 4?

Một trong những nỗ lực kiểu này đã có một bước đột phá trong tuần trước. Một hacker đã phần nào thành công trong việc đưa Siri lên iPhone 4 bằng kỹ thuật jailbreak. Theo đó, người này đã tìm ra một cách để đưa những truy vấn của Siri đi lọt qua các máy chủ của Apple, vốn đóng vai trò kiểm soát để chắc chắn rằng thiết bị đang gửi đi các đoạn thoại là một chiếc iPhone 4S. Trang công nghệ 9-to-5 Mac cũng cho biết đang kết hợp với nhà phát triển này để đưa Siri lên iPhone 4, và kết quả bước đầu cho thấy iPhone 4 đã có thể nhận khẩu lệnh và đáp trả. Tuy nhiên, giải pháp này hiện chưa được tung ra cho những người đang sử dụng các thiết bị iOS đã bị “bẻ khóa” và cũng chưa rõ đến lúc nào mới được phát hành.





Câu hỏi thực sự đặt ra ở đây là Apple sẽ được gì từ việc tích hợp tính năng này cho các thiết bị iOS cũ của hãng. Không có nghi ngờ gì về chuyện Apple sẽ làm thỏa mãn những người dùng iPhone 4 khi có được Siri mà không cần phải mua một chiếc điện thoại mới nữa và có thể gia hạn thêm hợp đồng sử dụng dịch vụ mạng của họ. Tuy nhiên, động thái này cũng sẽ làm giảm bớt lý do cho thấy iPhone 4S là một cải tiến so với “người tiền nhiệm” của nó. Điều đó nói lên rằng dữ liệu mà Apple thu thập từ Siri dưới dạng các truy vấn và mẫu giọng nói của người dùng có thể trở thành một tài sản khổng lồ cho công ty. Apple có thể tính đến việc mở mảng kinh doanh quảng cáo riêng của mình có tên là iAd. Bên cạnh đó, việc đưa tính năng Siri vào iPhone thế hệ trước sẽ duy trì các hoạt động của người dùng như tìm kiếm trên các thiết bị của họ, điều này có thể cung cấp những thông tin bí mật có giá trị về những gì được thêm hoặc cải thiện trong các phiên bản iPhone tương lai.

Không ít người trong chờ điều này trở thành sự thật

Một trong những điều quan trọng cần lưu ý ở đây là lịch sử các bản cập nhật iOS của Apple từ trước đến nay sẽ khiến hãng này không thêm một tính năng cao cấp nào. Điển hình như Voice Over- “người tiền nhiệm” của Siri chỉ dành cho người sở hữu iPhone 3GS, một phần là do yêu cầu bộ vi xử lý nhanh hơn của model này. Tương tự như vậy, multi-tasking (đa nhiệm), tính năng hàng đầu của iOS 4.0 lại chỉ hoạt động trên iPhone 3GS và các đời iPhone cao hơn. Siri có một điểm khác biệt so với các tính năng trên là phần lớn các công việc khó khăn đều được thực hiện trên các máy chủ của Apple, chuyên xử lý các truy vấn giọng nói của người dùng sau đó gửi trở lại câu trả lời mà điện thoại có thể sử dụng.





Siri trên iPhone 4S hiện mới chỉ là phiên bản beta và Apple đang lên kế hoạch hêm các tính năng bổ sung cho công cụ này trong các hình thức ngôn ngữ phụ.





Apple hiện chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về vấn đề này.

Theo Võ Hiền (Dân trí / Cnet)