(PLO) – Mới đây, @upleaks lại vừa có thêm một thông tin thú vị về HTC khi cho biết rằng ngoài HTC One M9 ra thì hãng còn có thêm một biến thể mang tên HTC One M8i với bộ xử lý octa-core và 13MP/2MP DuoCamera.

Theo @upleaks, HTC One M8i về cơ bản có kích thước gần giống như HTC One M8 trước đây. Ngoài ra, cấu hình của HTC One M8i bao gồm màn hình 5-inch độ phân giải 1920 x 1080, 2GB DDR3 RAM, loa BoomSound ở mặt sau, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài microSD, NFC, Bluetooth 4.1, và có thời lượng Pin nhỏ hơn 3000 mAh.

HTC One M8i có thể sử dụng vi xử lý octa-core Snapdragon 615 tốc độ xung nhịp 1.7GHz hoặc bốn nhân tốc độ xung nhịp 1.0GHz. Ngoài ra, camera sau được cho là sử dụng DuoCamera với một cảm biến chính 13MP và cảm biến phụ 2MP, camera trước 5MP.



Ngoài ra theo @upleaks, HTC One M8i sẽ có sẵn với các tuỳ chọn màu giống như One M8 với màu xám, vàng, và bạc.

MINH THÔNG – Theo Phone Arena