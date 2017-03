Trang web rao bán tên miền .xxx của một số doanh nghiệp, ngân hàng lớn ở Việt Nam.

Trên trang web http://tenmien-xxx.com đã rao bán thông tin chuyển nhượng tên miền .xxx trùng tên với Vatgia cùng với slogan của trang thương mại điện tử này "thiên đường mua sắm vatgia.com" hay trùng tên một số ngân hàng lớn ở Việt Nam như vietcombank, techcombank... Như để minh chứng cho giá trị tên miền này, người chủ trang web đã để những hình ảnh nóng bỏng làm hình nền cho website.

Bên cạnh những thông tin này, người bán còn kèm thêm địa chỉ liên hệ bằng email để những người có nhu cầu có thể liên lạc.

Thậm chí, khi truy cập theo đường dẫn tinhte.xxx, người dùng dễ dàng bắt gặp dòng chữ "Domain for Lease or Sale" và địa chỉ "Email us at: linuxbyexamples@gmail.com ". Trước đó, tên miền dantri.xxx có tên trùng với báo điện tử Dân trí, tờ báo đang đứng trong top 10 Việt Nam của Alexa, đã bị một cá nhân không liên quan đến tờ báo điện tử này đăng ký trước.

Từ ngày 6/12/2011, khi tên miền .xxx chính thức được cơ quan quản lý tên miền quốc tế (ICANN) cho phép đăng ký rộng rãi thì cũng là lúc nhiều doanh nghiệp, tổ chức đứng ngồi không yên trước nỗi lo mất thương hiệu và ảnh hưởng hình ảnh công ty.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 100.000 tên miền .xxx được đăng kí và con số này đang tăng lên với số lượng chóng mặt từng giờ. Đại diện Netnam cho biết, tình trạng đầu cơ tên miền .xxx tại Việt Nam cũng như ở nhiều nước trên thế giới đang bùng phát. Không chỉ có dantri.xxx mà nhiều tên miền .xxx nhại theo các trang web nổi tiếng của Việt Nam đã bị chiếm giữ trong thời gian qua và ảnh hưởng không nhỏ cho các đơn vị chủ quản.

Theo TP (ICTnews)