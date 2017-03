Sáng 15-10, Thư viện sách nói dành cho người mù vừa ra mắt Quỹ từ thiện sách nói cho người mù. Bà Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù, cho biết quỹ từ thiện này nhằm vận động tài chính, bảo trợ cho thư viện hoạt động tốt hơn. Quỹ sẽ đầu tư cho việc tăng số lượng và nâng cao chất lượng sách nói, hỗ trợ học bổng cho sinh viên, học sinh khiếm thị học giỏi. Tham gia thành lập quỹ có nhiều nhân sĩ trí thức, các nhà hảo tâm mà chủ trì là ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM, hiện là phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hoạt động gây quỹ đầu tiên của Quỹ từ thiện sách nói cho người mù là chương trình giao lưu ca nhạc Ánh sáng từ trái tim vào lúc 20 giờ ngày 16-10 tại Nhà hát TP.HCM và tiếp nối sẽ có nhiều chương trình hoạt động thiết thực khác mang đến nguồn thông tin, ánh sáng cho người khiếm thính.

Người khiếm thị đọc sách qua computer. Ảnh: Website\vicongdong

Thư viện sách nói dành cho người mù thành lập năm 1998, từ ý tưởng của cô gái khuyết tật Nguyễn Hướng Dương. Bắt đầu từ những buổi đọc sách cho các em nhỏ khiếm thị Trường Nguyễn Đình Chiểu, Hướng Dương mong muốn giọng đọc của mình được nhân lên, truyền đến nhiều người khiếm thị hơn. Cô đã kiên trì lắc chiếc xe lăn của mình đến từng doanh nghiệp để xin tài trợ mở thư viện. “Thời gian đầu, xin tài trợ rất khó khăn vì các doanh nghiệp không hiểu công việc của mình. Nhưng sau đó nhờ truyền thông, nhiều người hiểu ra nên đem tiền đến tận nơi giúp đỡ cho thư viện” - Hướng Dương nhớ lại. Từ một phòng thu tạm với chiếc máy thu âm cá nhân, Hướng Dương say mê, ròng rã đọc hết sách nọ đến sách kia, biến sách chữ thành sách nói. Lần lượt từng băng cassette ra đời, được các em khiếm thị chuyền tay nhau nghe mê mải. Bằng âm thanh, Hướng Dương đã đưa những hình tượng cụ thể, tươi sáng đến với thế giới bóng tối của người khiếm thị. Có lần vết thương của cái chân cụt đến mõm gối do tai nạn tàu hỏa hành hạ, Hướng Dương phải nghỉ bệnh, thư từ mọi nơi khao khát gửi về chờ đợi sách nói mới của cô. Hướng Dương lại vùng dậy, say mê ngồi vào phòng thu đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác.

Cho đến nay thư viện sách nói đã phát hành 1.000 đầu sách nói, cung cấp miễn phí băng cassette, CD sách nói cho 84 đơn vị Hội Người mù, trường mù cả nước. Dương cười tươi tắn: “Có hội đồng quản lý quỹ từ thiện lo chuyện tài chính cho thư viện rồi. Từ nay mình yên tâm lo cho thư viện hơn. Giờ thì chỉ cần ngồi chuyên tâm đọc sách”.

GIANG TRÀ