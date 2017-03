"Đừng bao giờ cưới người không thích những bộ phim mà bạn thích. Sớm muộn gì người đó cũng sẽ không yêu bạn nữa", nhà phê bình điện ảnh Roger Ebert khuyến cáo. Điều này đang được chứng minh qua sự bền vững của các cặp đôi biết nhau qua mạng - những người thường tìm hiểu kỹ về sở thích, thói quen, cảm hứng... của nhau trước khi quyết định gặp mặt để tiến xa hơn trong mối quan hệ.

Sự phổ biến của Internet khiến ngày càng nhiều người biết đến nhau qua thế giới ảo.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences được thực hiện với sự tham gia của 20.000 người Mỹ cưới nhau trong khoảng năm 2005 đến 2012. 35% trong số này quen nhau qua Internet và chỉ 6% trong số đó gặp trục trặc về hôn nhân trong khi tỷ lệ của nhóm người gặp gỡ ngoài đời là 8%.

John Cacioppo, Giáo sư về tâm lý xã hội thuộc Đại học Chicago, cho hay dù tỷ lệ chênh lệch không quá lớn, con số trên vẫn rất ý nghĩa. "Quen nhau qua mạng không còn là điều dị thường nữa. Không phải đôi nào đến với nhau nhờ Internet cũng dẫn tới hôn nhân, nhưng một khi đã cưới, họ có tỷ lệ gắn bó cao hơn. Điều này khiến tôi bất ngờ. Tôi không hề nghĩ sẽ có kết quả này", Cacioppo chia sẻ.

Một kết quả thú vị khác từ cuộc khảo sát là chỉ có 3% người Mỹ với thu nhập dưới 15.000 USD mỗi năm quen nhau qua mạng trong khi có tới 41% những người đạt trên 100.000 USD gặp nửa còn lại của mình trên thế giới ảo.

Theo tạp chí Time, Eli Finkel, Giáo sư thuộc Đại học Northwestern (Mỹ), đã nhận xét nghiên cứu này là "ấn tượng" với "tập mẫu đủ lớn" và cho "kết quả thú vị". "Khảo sát này rất hay vì nó chứng minh ai cũng có cơ hội tìm được một mối quan hệ lãng mạn và nghiêm túc thông qua Internet. Tuy nhiên, sẽ cần thận trọng hơn khi khẳng định quen nhau qua mạng dẫn đến kết quả tốt đẹp hơn quen nhau ngoài đời".

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, khi mặt đối mặt lần đầu, con người có xu hướng tỏ ra rụt rè nhưng nếu biết nhau trên mạng, các cuộc trò chuyện cởi mở và thoải mái hơn, dễ đưa người ta đến với nhau hơn.

Theo Châu An (VNE)