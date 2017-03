Google đã từng giới thiệu một quảng cáo khá lạ và đặc biệt, nói về tình bạn của các loài động vật. Đoạn quảng cáo trên đã bật mí slogan mới của Android: “Hãy luôn ở cạnh nhau, nhưng đừng giống nhau” (“Be together. Not the same.”). Sau khi làm tốn khá nhiều giấy mực của báo đài, Google đã sẵn sàng để tung ra quảng cáo tiếp theo của hãng. Nhưng thay vì mô phỏng tình bạn lạ kì giữa các con vật, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một pha…lên rổ mang thương hiệu NBA?

Video về loài vật..đầy kì lạ của Google

Với tựa đề “Tự sướng cùng bóng rổ” (“Selfie Slam”), Google cũng phần nào giải thích cho ta hiểu về đoạn video trên. Một “cầu thủ… Android” nhận bóng từ sân nhà, sau một vài pha vượt lên trên đã thực hiện một cú úp rổ kinh hoàng. “Bình luận viên” – cũng là một Androider khác, ngay lập tức chụp lại khoảnh khác tuyệt vời này (Có thể BLV này được lấy ý tưởng từ Marv Albert, một BLV bóng rổ có thật ngoài đời chắng ?!). May mắn thay, trước khi tiếp rổ, cầu thủ này đã nhanh chóng lấy chiếc smartphone của mình ra và tự sướng ngay trước khi thực hiện một pha úp rổ kỳ lạ.

Quảng cáo kì lạ “Selfie Slam” của Google

Dù sao đi nữa, cầu thủ thực hiện pha lên rổ cũng xứng đáng người chiến thằng trong đoạn video trên. Thật ra thì người chiến thắng thật sự cũng có thể là những fan hâm mộ Android, sau khi chứng kiến bộ 3 chiếc smartphone flagship ra mắt cách đây vài ngày (Ý nghĩa của một pha úp rổ 2 điểm ?!). Không nói ra chắc các bạn cũng đoán ra, những chiếc smartphone đó chính là HTC ONE M9, Samsung Galaxy S6 và Samsung Galaxy S6 Edge.

Nam Nguyên – Theo Phone Arena