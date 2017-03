My VinaPhone ra đời với mục đích cung cấp các tiện ích giúp khách hàng chủ động quản lý cước điện thoại một cách hiệu quả, nhanh chóng. Thông qua kết nối Wifi hoặc 3G khách hàng có thể tra cứu các nhóm chức năng khác nhau. Các nhóm này sẽ cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thuê bao, tình trạng cước sử dụng, nạp tiền, thanh toán cước, cung cấp danh sách các dịch vụ GTGT hay các tin tức khuyến mại khác của nhà mạng …

Đặc biệt khách hàng có thể truy cập ứng dụng My VinaPhone để xem chi tiết toàn bộ các dịch vụ GTGT mình đang sử dụng, khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn đăng ký/ hủy dịch vụ ngay trên ứng dụng với thao tác đơn giản, tiện lợi.

Trong thực tế, nhiều trường hợp khách hàng không để ý tới dung lượng data hoặc không quan tâm tới gói cước mình đang sử dụng dẫn tới luôn bị vượt gói, lãng phí cước data. Ứng dụng My VinaPhone ra đời để giải quyết vấn đề đó, khi vào mục Lưu lượng data khách hàng sẽ tra cứu được tên gói cước, lưu lượng tốc độc cao đã sử dụng, lưu lượng tốc độc cao còn lại.

Khi đăng nhập ứng dụng, hệ thống sẽ gửi về số thuê bao của khách hàng 01 mã mật khẩu OTP (One time password), sau đó khách hàng dùng mã OTP đó để truy cập. Nếu số thuê bao của khách hàng được dùng để đăng nhập trên một máy di động khác thì sau 30 giây ứng dụng sẽ tự động đăng xuất. Như vậy, My VinaPhone hoàn toàn đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cá nhân cho khách hàng. Nếu không đăng nhập, khách hàng cũng có thể sử dụng ứng dụng My VinaPhone cập nhật tin tức, thông tin các sản phẩm, dịch vụ của nhà mạng VinaPhone.

Đại diện VinaPhone cho biết “Qua một thời gian nghiên cứu hành vi khách hàng chúng tôi đưa ra phần mềm ứng dụng di động My VinaPhone với mục tiêu n trong 1, nghĩa là thay vì nhiều thao tác sẽ chỉ có 1 thao tác, thay vì mất nhiều cước sẽ chỉ có một hóa đơn lý tưởng nhất, thay vì không kiểm soát được các dịch vụ không sử dụng sẽ chủ động sử dụng các dịch vụ ưa thích nhất. VinaPhone cam kết với khách hàng sẽ tiếp tục nghiên cứu, ngày càng hoàn thiện để đưa ra các tiện ích mới làm khách hàng hài lòng”.

TRIỆU MẪN