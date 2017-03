Ảnh minh họa.

Đó chính là kết luận được rút ra từ cuộc khảo sát gần đây của Ủy ban liên minh châu Âu (EC). Cũng từ khảo sát này, EC đang lên kế hoạch mang tên “Hành động của EU” nhằm đấu tranh vì sự bình đẳng giới.

Phát biểu trong buổi lễ mít tinh kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, Cao ủy EU về Xã hội thông tin và Truyền thông Viviane Reding cho rằng châu Âu cần có những hành động nhanh chóng nhằm giải quyết vấn đề bất bình đẳng trong việc trả lương đối với nữ giới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Theo khảo sát của EC, phụ nữ làm việc trong ngành IT chỉ nhận được mức lương tương đương 82% của nam giới. Ở nước Anh, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn khi mức lương mà nữ giới được lĩnh chỉ bằng 79% so với nam giới.

Cũng theo số liệu phân tích của EC, hiện chỉ có khoảng 1/5 số nhân viên chuyên làm về lĩnh vực IT là nữ giới. Trong những năm qua, số phụ nữ tham gia vào lĩnh vực IT đã tăng lên nhưng thực tế là tỷ lệ này vẫn còn thấp hơn so với tỷ lệ của những năm 1980.

Theo Sally Davis, giám đốc điều hành của trung tâm nguồn nhân lực Growing Ambitions, số phụ nữ trẻ theo đuổi nghề IT đã giảm tới 40% trong những năm qua.

Theo Lê Trí ( ICTnews/ V3)