Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí Journal of Addiction Medicine bởi các nhà khoa học, tâm lí học và thần kinh học tại Đại học Bonn cho hay một biến thể của gen có tên gọi CHRNA4 đã được phát hiện khi nghiên cứu mức độ nghiện Internet của người dùng. Theo đó, CHRNA4 phổ biến ở những người nghiện Internet hơn so với những người bình thường và một điều đáng ngạc nhiên là tỉ lệ phụ nữ mang gen này nhiều hơn nam giới.



“Nghiện Internet không phải là một thứ gì đó phi thực tế”, tác giả chính Christian Montag cho biết. “Các dữ liệu hiện tại có thể cho thấy các dấu hiệu rõ ràng về nguyên nhân nghiện Internet được giải thích bằng di truyền học. Nếu điều này được nghiên cứu rõ hơn, sẽ có các phương pháp điều trị tốt hơn cho người nghiện Internet”.



Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn 843 người về thói quen dùng Internet của họ và thấy rằng 132 trong số họ có "vấn đề về hành vi trong cách xử lí các phương tiện trực tuyến", và rằng: "tất cả suy nghĩ hàng ngày của họ đều xoay quanh Internet, họ cảm thấy tốt nếu có Internet và cảm thấy ảnh hưởng nghiêm trọng nếu họ không có nó".



Khi nghiên cứu mẫu ADN, sau đó họ so sánh với người bình thường thì cho thấy những người dùng nhiều thời gian cho Internet hơn sẽ mang biến dị di truyền gần giống với chất nicotin có trong thuốc lá.



Chất nicotin có trong thuốc lá có thể kích thích gây hưng phấn cho não bộ và gen đột biến của người dùng nhiều Internet cũng có cơ chế tương tự, Montag giải thích. Ông cũng nói thêm rằng việc nghiên cứu gen này có thể cải thiện phương pháp điều trị cho người nghiện Internet trong tương lai.

(Theo TTCN/CNET/VNN)