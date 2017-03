Với các dịch vụ Internet tiêu dùng và thương mại điện tử, có vẻ như chúng ta đang ở trong "thời đại vàng" của Internet. Facebook đã có trên 600 triệu người dùng. Twitter có 25 triệu người dùng trong năm ngoái. Tiểu blog Tumblr có 1 triệu lượt xem một tuần. Game xã hội Zynga có 100 triệu người dùng trên Cityville chỉ sau 6 tuần. Số lượng các công ty Internet tiêu dùng cũng tăng lên với tốc độ chưa từng có cả về số lượng người dùng và doanh thu.

Tuy nhiên, có một bí mật ít được công bố. Đó là người dùng nữ chính là những vị anh hùng đằng sau công ty thương mại điện tử, Inernet tiêu dùng giá trị nhất và có tốc độ phát triển nhanh nhất. Đặc biệt, nói về mạng xã hội và mua sắm điện tử, phụ nữ đang thống trị Internet.

Hãy xem xét thêm các số liệu minh chứng cho sự thống trị của phụ nữ với Internet. Tất cả các nghiên cứu của Comscore, Nielsen, MediaMetrix và Quantcast đều cho thấy phụ nữ là động lực chính của xu hướng web xã hội quan trọng này. Comscore cho biết phụ nữ là người dùng chính của các trang mạng xã hội và dành nhiều thời gian cho những trang này hơn 30% so với nam giới. Nielson cũng cho biết 55% người dùng mạng xã hôi di động là phụ nữ.

Trong thương mại điện tử, sức mua của phụ nữ cũng đáng kể. Những trang mua sắm như Zappos (đạt gần 1 tỷ USD doanh thu trong năm ngoái), Groupon (đạt 760 triệu USD năm ngoái), Gilt Groupe (ước đạt 500 triệu USD doanh thu trong năm nay), Etsy (trên 300 triệu USD năm ngoái) và Diapers (300 triệu USD năm ngoái) đều có phần lớn là khách hàng nữ. Theo Gilt Groupe, phụ nữ chiếm 70% cơ sở khách hàng của họ và thúc đẩy 74% doanh thu. 77% khách hàng của Groupon là nữ giới. Theo Cục điều tra dân số Mỹ, phụ nữ chiếm trên 80% chi tiêu người tiêu dùng, hay khoảng 5 nghìn tỷ USD hàng năm.

Sự đóng góp của phụ nữ đối với các công ty thương mại điện tử còn thú vị hơn. Đây là những công ty đang phát triển thực sự nhanh, xây dựng được một cộng đồng rộng lớn và đạt doanh thu tốt. One Kings Lane, Plum District, Stella & Dot, Rent the Runway, Modcloth, BirchBox, Shoedazzle, Zazzle, Callaway Digital Arts, và Shopkick chỉ là một số ít những công ty thương mại điện tử của Mỹ mạnh lên với “nữ quyền”. Phần lớn những công ty này do phụ nữ lập nên, đó cũng là một xu hướng thú vị.

Bốn trang web tiêu dùng nổi tiếng - Facebook, Zynga, Groupon và Twitter – cũng có phần lớn người dùng là phụ nữ. Sheryl Sandberg, Giám đốc điều hành của Facebook, đã nói rằng phụ nữ không chỉ chiếm phần lớn số lượng người dùng của họ, mà còn chiếm 62% các hoạt động nhắn tin, cập nhật và bình luận và chiếm 71% các hoạt động Facebook hàng ngày. Trung bình, phụ nữ có nhiều bạn bè trên Facebook hơn nam giới khoảng 8% và dành nhiều thời gian cho trang này hơn. Theo một nghiên cứu của Facebook, phụ nữ đóng vai trò quan trọng ở 3 hoạt động chính trong những ngày đầu tiên Facebook mới ra đời – đó là viết lên tường (wall), cập nhật ảnh và tham gia vào các nhóm. Ở ba hoạt động này, sự tham gia của phụ nữ đều cao hơn nam giới. Nếu không có sự tham gia mạnh mẽ của phụ nữ trong những ngày đầu đó, chưa chắc Facebook đã được như ngày hôm nay.

Thế còn trong mảng game, một lĩnh vực dường như là của nam giới? Trang game xã hội lớn Zynga, cho biết có 60% người chơi là nữ giới. Một khảo sát của PopCap cũng cho thấy phụ nữ là đối tượng chính của các trò chơi đóng vai. Thực ra, họ còn cho biết người chơi trung bình của game xã hội là phụ nữ ở độ tuổi 43.

Và ngày càng có nhiều phụ nữ sử dụng Twitter, một tiểu blog nổi tiếng là sản phẩm của người chuyên khắc phục sự cố công nghệ. Phụ nữ đăng ký "theo đuôi" (follow) nhiều người hơn, “tweet” nhiều hơn và có lượng người “theo đuôi” họ nhiều hơn so với nam giới.

Phân tích cũng cho thấy phụ nữ là khách truy cập chính của những trang sau: Twitter, Facebook, Deli.ci.ous, Docstoc, Flickr, Myspace, Ning, Upcoming.org, uStream, Classmates.com, Bebo và Yelp.

Có lẽ nói phụ nữ thống trị Internet không có gì ngạc nhiên. Vì phụ nữ vốn được cho là có xu hướng xã hội hơn, quan tâm hơn đến các mối quan hệ và kết nối, giỏi làm “đa nhiệm” hơn. Đã có những nghiên cứu nhân loại học chứng minh điều này. Như vậy, nhiều người dùng nữ có thể giúp xây dựng và phát triển mạng xã hội, và giúp công ty của bạn tăng trưởng nhanh hơn. Hãy xem lại đội ngũ lãnh đạo trong công ty, phụ nữ đã ở những vị trí chủ chốt chưa?

Phụ nữ là bộ máy khuếch đại của mạng xã hội, họ cũng là nhiên liệu của thương mại điện tử. Và nếu bạn tìm ra cách khai thức được sức mạnh của các khách hàng nữ, bạn có thể làm rung chuyển cả thế giới.

Theo Bảo Bình (ICTnews / TechCrunch)