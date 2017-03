Ngày An toàn Thông tin Việt Nam lần thứ 9 do Sở TT&TT và Chi hội An toàn Thông tin phía Nam (VNISA phía Nam) phối hợp tổ chức với chủ đề “Kỷ nguyên mới của An ninh mạng”.



Ông Lê Thái Hỷ, GĐ Sở TT&TT TP.HCM phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TIỂU MINH

Năm nay, tình hình an toàn thông tin đang diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa trực tiếp đến con người, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng trọng yếu của xã hội. Thậm chí tấn công mạng còn được sử dụng nhằm mục đích trả thù, giải quyết mâu thuẫn giữa các quốc gia.

Mã độc ngày càng biến tướng nguy hiểm

Báo cáo của VNISA cho biết, số lượng mã độc năm nay tăng 36% so với trước đó (khoảng 430 triệu mã độc). Mã độc zero-day cũng xuất hiện với tần suất thường xuyên hơn. Các chuyên gia bảo mật tin rằng việc khai thác lỗ hổng zero-day có khả năng thành công rất lớn.

Mã độc zero-day đặc biệt nguy hiểm đối với smartphone và máy tính bảng có gắn SIM, với sự xuất hiện trong năm 2016 nhiều loại tấn công, được gọi là Zero-click, kích hoạt mã độc bằng tin nhắn Mutimedia SMS, báo cáo của VNISA phía Nam cho biết.

Một xu hướng khác đang nổi lên là hình thức mã hóa dữ liệu để đòi tiền chuộc (ransomware), ngày càng phát triển vì đem lại lợi nhuận bất chính rất lớn cho kẻ tấn công. Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập từ việc này có thể lên tới 60 triệu USD/năm.



Anh Nguyễn Trần Thức (HP) đang chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: TIỂU MINH

Đáng sợ hơn cả là những cuộc tấn công ngày càng có chủ đích, bao gồm các cuộc tấn công kiếm tiền, phá hoại vì động cơ chính trị hay kinh tế, cũng như ẩn náu lâu dài để đánh cắp thông tin quan trọng để trục lợi.

VNISA phía Nam còn cảnh báo về xu hướng tấn công vào hệ thống hạ tầng CNTT (ICS/SCADA). Chẳng hạn như vụ tấn công làm mất điện tại Ucraina hồi năm ngoái chỉ qua mã độc trong tập tin Excel; hay đợt tấn công có chủ đích nhắm vào một số sân bay tại Việt Nam làm ngưng trệ hàng loạt chuyến bay trong ngày 29-7.

Gần đây nhất là hiện tượng mất tiền trong thẻ ATM mà không rõ lí do, khiến nhiều người dùng không khỏi hoang mang. Năm 2016 cũng chứng kiến hàng loạt vụ hacker dùng thiết bị di động và Smartcard chuyên dụng tấn công và kiểm soát thành công mạng lưới ATM tại Đài loan và Thái Lan.



Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2016 thu hút khá nhiều người tham dự. Ảnh: TIỂU MINH





TIỂU MINH