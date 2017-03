1) Tìm kiếm trên Windows

Phím Windows đặc biệt trở nên quan trọng bắt đầu từ Windows 8 trở về sau này, bởi ngoài việc đưa người dùng trở về màn hình Start thì nó còn hỗ trợ tìm kiếm mọi thứ đơn cử như các tùy chọn, phần mềm hay các tập tin cục bộ lẫn trên internet. Ví dụ, nếu bạn muốn khởi động Firefox, bạn chỉ cần nhấn phím Windows (đối với Windows 7) hoặc Windows + S và gõ vào từ khóa Firefox rồi nhấn Enter để khởi chạy.

2) Copy, Cut & Paste

Copy, Cut và Paste (sao chép, cắt và dán) là 3 thao tác khá quen thuộc mà người nào cũng phải sử dụng, tuy nhiên để tiết kiệm thời gian thì bạn nên xài phím tắt Ctrl + C để sao chép, Ctrl + X để cắt và Ctrl + V để dán (đối với Windows). Còn đối với Mac, command + C là sao chép, command + V là dán và giữ phím command sau đó kéo thả tập tin đến một thư mục khác là cắt.

3) Tìm kiếm trên trang hiện tại hoặc bên trong tài liệu

Để nhanh chóng thực hiện việc tìm kiếm, bạn có thể nhấn ngay tổ hợp phím Ctrl + F (Windows) hoặc command + F (Mac) rồi nhập vào từ khóa, cho dù bạn đang ở trên trình duyệt, xem tập tin PDF, tài liệu hay bất kì ứng dụng nào khác.

4) Chuyển đổi giữa các ứng dụng hoặc các Tabs

Alt + Tab là cách nhanh nhất để chuyển đổi giữa các ứng dụng đang chạy theo chiều từ trái sang phải, còn nếu muốn chuyển theo chiều ngược lại thì nhấn kèm thêm phím Shift. Tương tự như vậy, để di chuyển giữa các thẻ trên trình duyệt, bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab và ngược lại là Ctrl + Shift + Tab.

5) In ấn nhanh chóng

Để mở nhanh cửa sổ in ấn, người dùng chỉ cần nhấn Ctrl + P (Windows) hoặc command + P (Mac). Lựa chọn máy in, kích thước giấy, số trang cùng nhiều tùy chọn liên quan khác rồi nhấn Print để in ấn.

6) Đóng nhanh các ứng dụng

Để đóng nhanh các ứng dụng hiện tại, người dùng hãy bấm Alt + F4 (Windows) hoặc command + Q (Mac).

7) Khóa máy tính

Khi bạn cần phải đi đâu đó một lúc, hãy khóa máy tính lại để người khác không thể đăng nhập vào máy của bạn, trừ khi họ biết mật khẩu. Người dùng có thể làm được điều này từ menu Start hoặc nhấn phím Windows + L.

8) Truy cập Task Manager

Ctrl + Alt + Delete (Windows) hoặc command + option + esc (Mac) sẽ đưa người dùng đến một màn hình có thể tắt hoặc khởi chạy lại một ứng dụng bất kì. Điều này đặc biệt hữu ích trong những trường hợp ứng dụng bị treo hoặc không đáp ứng.

9) Phím tắt trên Windows 8/8.1/10

Trên các hệ điều hành mới của Microsoft, điển hình là từ Windows 8 trở lên, công ty đã bổ sung thêm rất nhiều phím tắt như Windows + C để mở thanh Charms, Windows + Tab để mở App Switcher, Windows + D sẽ đưa bạn trở lại desktop, Windows + X sẽ mở ra một menu người sử dụng đặc biệt bao gồm các tùy chọn Shut Down, Restart và Control Panel.

