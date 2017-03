Ngày 18/9, Công an Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng hành vi phạm tội của một nhóm đối tượng học sinh ở tỉnh Quảng Trị, đã có hành vi trộm cắp nick yahoo, rồi mạo danh chủ nick để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Khi đã trộm được nick, các đối tượng giả là chủ nick, yêu cầu những người bạn trong list nạp tiền các thẻ cào điện thoại gửi cho chúng.



Trước đó, vào khoảng tháng 6 và tháng 7/2012, Đội Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng PC 45, Công an Hà Nội liên tục nhận được đơn trình báo của nhiều bị hại về việc đã bị một số đối tượng hack nick yahoo của mình rồi mạo danh chủ nick để lừa đảo.



Quá trình điều tra, cảnh sát đã làm rõ, nhóm đối tượng gây ra một loạt những vụ lừa đảo trên là một nhóm học sinh ở tỉnh Quảng Trị. Cơ quan công an đã xác định được 18 đối tượng, đều là học sinh THPT.



Nguyễn Đức Bi (SN 1996, trú tại thị xã Quảng Trị, học sinh lớp 10 của một trường THPT ở thị xã Quảng Trị) được xác định là kẻ cầm đầu. Các đối tượng này đã học nhau cách trộm nick yahoo trên mạng internet để hoạt động lừa đảo trên phạm vi rộng.



Với thủ đoạn gửi đường link có chứa phần mềm gián điệp: Keylog,… cho các chủ nick yahoo. Sau khi chủ nick nhấp chuột vào đường link này, chương trình gián điệp sẽ tự động cài đặt trong máy tính của chủ nick yahoo và gửi các thao tác bàn phím, sao chụp màn hình… về hộp thư của đối tượng, hoặc đối tượng chủ động gửi đường link mời xem ảnh, trang web… Khi nhấp chuột vào đường link, đăng nhập tài khoản yahoo và mật khẩu giao diện giả mạo của yahoo hoặc facebook, mật khẩu và tài khoản này sẽ bị đối tượng lấy trộm.



Sau khi lấy trộm được nick yahoo, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu những người khác trong danh sách bạn bè (friend list) của nick yahoo đó nạp thẻ cào điện thoại rồi chiếm đoạt.



Đồng thời, đối tượng có thể mượn nick yahoo của những người khác trong friend list rồi tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự.



Quá trình điều tra, Bi và đồng bọn khai nhận, với thủ đoạn trên, chúng đã lừa nhiều người để nạp thẻ điện thoại từ 100.000 đồng cho đến hàng chục triệu đồng/ người/ lần. Đến nay, tổng số tiền chúng lừa đảo qua hình thức trên lên tới gần 100 triệu đồng.



Cơ quan công an cũng đã làm rõ nhiều nick yahoo đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua việc nạp thẻ cào điện thoại và đang tiếp tục điều tra mở rộng.



Đề nghị những nạn nhân bị chiếm đoạt nick yahoo liên hệ với Đội Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng PC 45, CATP Hà Nội, số 7, phố Thiền Quang, Hà Nội; hoặc Email: doicongnghecaohanoi@gmail.com để phối hợp giải quyết.

