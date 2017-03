Do số lượng ứng dụng Việt Nam vượt mức 1 triệu lượt tải trên các thiết bị Android không nhiều nên đây có thể xem một tín hiệu tích cực cho ngành lập trình trong nước nói chung cũng như các ứng dụng OTT do người Việt tự phát triển nói riêng. Đặc biệt có ý nghĩa khi Zalo là ứng dụng khá non trẻ trên thị trường ICT Việt, chính thức ra mắt Google Play chỉ trong khoảng 6 tháng. Ngoài Zalo, hiện chỉ có 2 ứng dụng nghe nhạc khá quen thuộc với người dùng Android trong hơn 2 năm qua là Zing Mp3 (2009) và NCT đạt mốc này.

Phần mềm Zalo đang được xem là phần mềm Việt thành công nhất hiện nay



Zalo cũng được đánh giá 4,5 sao do người dùng Google Play bình chọn và luôn nhận được đóng góp ý kiến tích cực qua từng phiên bản cập nhật. Chia sẻ tại khuôn khổ hội thảo Mobile Day 2013 diễn ra ngày 18-5 vừa qua, đại diện Zalo tiết lộ lượng người dùng Zalo trên các hệ điều hành phổ biến iOS, Android, Nokia Symbian tương ứng vào khoảng 30%, 40% và 30%. Hiện nay, Zalo có khoảng 20 triệu tin nhắn mỗi ngày và số lượng người dùng cùng lúc lên đến 400 ngàn người.

TB