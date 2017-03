Kỹ sư bảo mật Terry Zink của Microsoft tuần qua cho biết malware đã lây nhiễm vào các tài khoản thư điện tử Yahoo của người dùng điện thoại để gửi tin nhắn rác.



Ông Zink khẳng định: “Chúng ta đều đã được nghe về những đồn đoán nhưng đây là lần đầu tiên tôi đã thấy nó. Đây là loại thư rác kiểm soát một botnet len lỏi trong các thiết bị Android. Những thiết bị này đăng nhập vào tải khoản Yahoo Mail của người dùng và gửi spam.”



Theo ông, những điện thoại bị nhiễm malware dường như ở Thái Lan, Philippines, Indonesia, Lebanon, Oman, Saudi Arabia, Nga, Ukraine, Venezuela và Chile.



Ông cũng cho rằng Android có nhiều malware nhất so với các nền tảng smartphone khác nhưng nguy cơ download và cài đặt một ứng dụng Android độc hại khá thấp nếu sử dụng Android Marketplace. Và tất nhiên nếu người dùng tải ứng dụng từ một kẻ nào đó trên Internet thì nguy cơ là rất cao.



Ông Zink lưu ý người dùng ở các nước phát triển thường có thói quen bảo mật tốt hơn và ít bị nhiễm malware hơn so với những người dùng ở các nước đang phát triển.



Trước đây, hãng bảo mật AV-Test đã phát hiện một số mã độc hại được download về Android sau khi cài đặt và cho rằng điều này phổ biến hơn ở Google Android so với hệ thống của Apple vốn có những chính sách bảo mật nghiêm ngặt hơn.





Theo Văn Hưng (Vietnam+)