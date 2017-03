(PL)- Theo kết quả cuộc bình chọn “Sản phẩm an toàn thông tin được người dùng ưa chuộng nhất năm 2010” do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam tổ chức.

Phần mềm diệt virus BkavPro 2010 của Việt Nam lại vượt qua các sản phẩm của nước ngoài, giữ vị trí quán quân hai năm liên tiếp. Trước đó, kết quả khảo sát do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện vào tháng 6-2010 cũng cho thấy có gần 74% doanh nghiệp chọn dùng Bkav của Việt Nam. Kaspersky của Nga đứng thứ hai với 13% và Norton Antivirus của Mỹ xếp thứ ba với gần 9%. Tháng 8 và tháng 10-2010, Bkav đã đưa sản phẩm ra nước ngoài kiểm định, cả hai lần đều đạt chứng chỉ uy tín hàng đầu thế giới VB100 do Tổ chức Virus Bulletin (vương quốc Anh) chứng nhận. B.HUY