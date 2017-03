Nở rộ các dịch vụ unlock



Dịch vụ unlock bây giờ có từ unlock những chiếc máy tính đến điện thoại di động và cả thiết bị USB 3G. Ban đầu là những chiếc điện thoại xách tay từ Nhật, Hàn Quốc nhưng phải đến khi xuất hiện những chiếc BB hay sự ra đời của quả táo Apple thì unlock mới phát triển hơn bao giờ hết. Đằng sau những chiếc điện thoại được unlock thành công cũng còn nhiều chiếc bị thất bại mà thiệt hại luôn thuộc về khách hàng.

Hầu như ở con phố nào trên Hà Nội bạn cũng dễ dàng nhìn thấy những biển hiệu cửa hàng nhận unlock điện thoại. Số lượng cửa hàng nhiều, bảng hiệu bắt mắt và các chủ cửa hàng thì không quên quảng cáo rầm rộ trên các diễn đàn nên khách hàng dễ dàng tìm đến. Lúc này, khách hàng chỉ cần chọn và giao “gà” cho “phù thủy” mà thôi.

“Gà” trong cách nói của giới unlock chính là những chiếc mobile được người sử dụng mang đi mở mạng. Những chiếc mobile này vốn dĩ được dùng thoải mái, dễ dàng tại bản địa nhưng sau khi “di cư” thì có “độ chênh” do công nghệ bảo mật. Kết quả, người dùng phải tìm mọi cách xóa bỏ “độ chênh” này để có thể sử dụng mobile ít nhất là nghe, gọi, nhắn tin và các dịch vụ giá trị gia tăng. Với sự bùng nổ của Internet, các bước, các phần mềm unlock được cung cấp khá đầy đủ, người ham mê kỹ thuật chỉ cần học theo trình tự và thêm chút… máu liều là có thể mở cửa hàng chuyên unlock.





Các cửa hàng điện thoại đều nhận unlock

Dòng điện thoại được unlock phổ biến là của các hãng BlackBerry, iPhone hay những chú dế được xách tay từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Theo những người am hiểu, quan trọng nhất trong quá trình mở mạng chính là phải tìm ra phần mềm unlock thích hợp. Những phần mềm phức tạp hay độ khó cao chủ yếu được viết ra bởi nước ngoài. Hiện tại, giới unlock Việt thường trao đổi, tìm hiểu phần mềm thích hợp trên các website như GSMhosting.com, nokiafree.org, Mobilunlocked.com, iquephones.com.

Đi kèm với unlock điện thoại khá nhiều cửa hàng hiện nay nhận unlock các thiết bị USB 3G với những lời quảng cáo hấp dẫn chỉ 100.000đ/ 1 lần unlock. Có thể thấy nhu cầu truy cập internet mọi lúc mọi nơi của người dùng hiện nay là rất lớn, đứng trước nỗi lo bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua USB 3G hàng ngoài với nguy cơ bị hỏng hóc mà chẳng “ bắt đền” được ai nhiều người đang tìm đến các USB 3G của nhà mạng để có được chế độ chăm sóc sau bán hàng của nhà mạng. Tuy nhiên khi sử dụng USB 3G của nhà mạng, người dùng chấp nhận một điều là thiết bị chỉ có thể dùng sim của chính mạng đó, mà không thể dùng các mạng khác như những thiết bị USB 3G có sẵn cho thị trường.

Hiện nay với chương trình khuyến mãi của Viettel khi mua các USB 3G loại 3,6Mp chỉ còn 680.000 hay 7,2Mp chỉ 780.000 tặng kèm sim đã tạo nên một cuộc cạnh tranh giá USB 3G giữa các nhà mạng với nhau và cạnh tranh giữa nhà mạng với hàng ngoài thị trường. Chưa kể, cuộc cạnh tranh về giá cước truy cập giữa các mạng đã khiến người dùng ở thế “ đứng núi này trông núi nọ”, có cung ắt có cầu, nắm bắt nhu cầu của thị trường nhiều cửa hàng đã đứng ra nhận unlock các USB 3G chính hãng. Các cửa hàng này đều đảm bảo sau khi unlock, những thiết bị này không chỉ dùng được sim chính hãng mà có thể dùng thêm hai nhà mạng còn lại, USB 3G của Viettel và Vinaphone là hai thiết bị được nhiều cửa hàng nhận unlock nhất hiện nay. Và dịch vụ này đang thu hút được sự quan tâm của dân mê công nghệ.





Nhan nhản các lời quảng cáo nhận unlock USB 3G trên các diễn đàn

“Phù thủy đền gà” nếu unlock thất bại



Tuy nhiên muốn unlock thành công, ngoài yếu tố quy trình - kỹ thuật, thợ còn phải nắm rõ tác động của từng bước thao tác tới chất lượng máy. Những động tác giống nhau nhưng lực khác nhau cũng đủ quyết định sự “sống - chết” của chiếc điện thoại. Chỉ một sơ xuất nhỏ nhiều “phù thủy đã phải đền gà" cho khách.

Nhưng trình độ cao tới đâu cũng phải công nhận độ khó khi unlock các dòng máy 3G. Bởi lẽ, máy 3G được tích hợp bảo mật của nhiều hãng khác nhau. Thậm chí, mỗi máy lại được sản xuất bởi một công ty riêng biệt. Để phá vỡ được lớp bảo mật này, đa phần thợ phải am hiểu từng phần, hiểu được tác động của từng thao tác. Không thiếu trường hợp "phù thủy" phải can thiệp vào phần cứng - kỹ thuật, unlock khó và phức tạp hơn nhiều so với can thiệp bằng phần mềm. Độ rủi ro và khả năng bị đền sản phẩm cũng cao hơn. Với các mẫu di động WCDMA của GSM, để chuyển sang sử dụng GSM tại Việt Nam phải qua thêm một số bước trung gian. Với những máy GSM đơn thuần, mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thậm chí, nhiều máy chỉ cần cắm sim vào là dùng được (Free sim).



Có một thực tế, dù chọn địa điểm nào để unlock máy, khách hàng vẫn canh cánh nỗi lo “gà bị luộc”. Nỗi lo này càng tăng lên khi model di động đó đang quen thuộc trên thị trường trong nước. Khi đó, nguy cơ linh kiện mới như IC nguồn, Mic, IC điều khiển, màn hình… bị thay thế bởi những bộ phận chập chờn, kém chất lượng, vá víu là rất rõ ràng. Để tránh những thiệt hại không đáng có, khách hàng nên tìm đến những địa điểm uy tín, khi quyết định unlock tại đâu, khách hàng hãy hỏi cần mở máy hay không? Nếu không cần mở máy, hãy yêu cầu dán tem lên vị trí tháo lắp bắt buộc và ký lên con tem đó cũng như lên màn hình. Trường hợp phải mở máy để can thiệp phần cứng, khách hàng hãy ký tên lên từng linh kiện. Khi được trả máy, người sử dụng cũng phải kiểm tra các chi tiết nêu trên…”

Còn với USB 3G khi unlock rất dễ gặp phải một số lỗi ở phần mềm, lỗi hỏng chip nhớ vì vậy ông Hoàng Sơn – GĐ công ty Viettel chia sẻ: Viettel duy trì việc tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng trong công tác sửa chữa, bảo hành thiết bị khi có hỏng hóc báo lỗi. USB 3G do Viettel cung cấp trên thị trường sẽ được bảo hành 12 tháng trong đó sẽ không được bảo hành nếu thiết bị đó bị hỏng (do người sử dụng) tác động về mặt vật lý (thiết bị bị biến dạng, nứt, vỡ, tróc sơn…) và các lỗi do vận hành sản phẩm ngoài điều kiện sử dụng cho phép của nhà sản xuất, cài đặt phần mềm bất hợp pháp dẫn đến hư hỏng thiết bị. Đối với các USB 3G mang bảo hành nếu Viettel kiểm tra thấy thiết bị đã bị unlook dẫn tới tình trạng hỏng hóc thì Viettel sẽ không nhận bảo hành.

Hi vọng người tiêu dùng sẽ có những quyết định đúng đắn trước khi quyết định unlock các thiết bị đắt tiền của mình.

Theo Lan Phương (VNN)