CEO Jeff Bezos của Amazon.

Theo giới truyền thông Mỹ, thương vụ này do cá nhân Jeff Bezos thực hiện, không liên quan đến gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon. Tuy vậy, hiện vẫn chưa rõ liệu Jeff Bezos có phải là người điều hành tờ báo in một thời lưng danh trên toàn thế giới. Một nguồn tin cho hay ông Jeff Bezos đã đề xuất để ông Katherine Weymouth, Tổng biên tập của The Washington Post, làm chủ bút.

Thời báo New York Times cho biết với thương vụ 250 triệu USD, tỷ phú trong làng công nghệ số Bezos sẽ sở hữu tờ báo in Washington Post và nhiều các ấn phẩm khác, như Express newspaper, The Gazette Newspapers, Southern Maryland Newspapers, Fairfax County Times, El Tiempo Latino và Greater Washington Publishing. Tất cả những ấn bản trên đều thuộc sở hữu của tập đoàn The Washington Post Company.

Tuy nhiên, thương vụ này không bao gồm các tài sản: tạp chí Slate, TheRoot.com và tạp chí Foreign Policy. Tập đoàn The Washington Post chưa tiết lộ kế hoạch với những tài sản này.

Ngành công nghiệp báo in đang rơi vào thời kỳ khủng hoảng. Nhiều báo in và tạp chí tại Mỹ đang gặp khó khăn trong việc chuyển dịch sang kỷ nguyên của Internet, khi mà doanh thu quảng cáo trực tuyến ngày càng chiếm phần lớn trong làng báo và nguồn thu từ quảng cáo báo in đã rớt giá thảm hại.

Trong thư gửi các nhân viên của tờ The Washington Post ngày hôm qua, Bezos nhấn mạnh: “Giá trị của Tờ báo sẽ không thay đổi”. CEO 49 tuổi này tỏ ra lạc quan với tương lai của ngành công nghiệp báo in.

Quyết định táo bạo của Bezos khá gây bất ngờ trong giới truyền thông. Thật khó có thể tưởng tượng rằng vị CEO tỷ phú này sẽ làm cách nào để kiếm được bộn tiền từ tờ báo vốn đang gặp khó khăn này. Tuy nhiên, một lần nữa, sau khi tạo ra một cuộc cách mạng với ngành kinh doanh sách với Amazon thì giờ đây, Bezos cho biết ông biết làm như thế nào để tạo ra sự khác biệt cho mọi khía cạnh của từng lĩnh vực kinh doanh.

Tuy vậy, nếu muốn thổi một sức sống mới vào ngành công nghiệp báo in, đặc biệt là với tờ The Washington Post, vốn tập trung vào mảng tin tức chính trị quốc gia, sẽ là một điều cực kỳ khó. Hãy cùng chờ đợi những bước đi tiếp theo của nhà tỷ phú CEO Jeff Bezos của Amazon.

Theo Khôi Linh (Dân trí)