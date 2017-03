“Rác” quảng cáo cho đầu số 6749. ảnh: Đ.H

Ôm sầu vì SMS “rác” và phần mềm

Liên tiếp trong hai ngày 4 và 5/6, anh Ngọc Trung, nhân viên công ty du lịch Lửa Việt (Hà Nội) nhận được 2 tin nhắn SMS được gửi đi từ số điện thoại +84485872695 với nội dung: “Để xem số điện thoại có hợp với tuổi không, soạn tin: P…SDT Năm sinh gửi 6749”.

Phản ánh của độc giả đến báo cũng cho thấy, không riêng gì anh Trung, từ ngày 3 - 5/6, rất nhiều thuê bao tại Hà Nội cũng nhận được tin nhắn tương tự quảng cáo cho đầu số 6749 không đi kèm các điều kiện hợp pháp như mã số quản lý, cú pháp cho phép người dùng từ chối nhận quảng cáo tiếp theo, giá cước cho mỗi tin nhắn thành công… được quy định tại Nghị định 90/2008/NĐCP ngày 13/8/2008 của Chính phủ.

Đáng lưu ý, tại diễn đàn ttvnol.com, một thành viên của diễn đàn này sau khi đã thử soạn tin gửi đến 6749 để xem bói cho số 0915220XXX… “hối hận”: “Mất toi chục nghìn bạc để nhận được cái tin vô bổ nói mình làm ăn không thuận lợi”.

Cùng với dịch vụ “soạn tin cách X cách Y” ăn theo nhu cầu xem ý nghĩa số mobile như trên, thời gian gần đây cộng đồng mạng trong nước đang gửi cho nhau những đường liên kết trên mạng tải để về phần mềm cho phép nhập số mobile xem “tướng số” tự động có tên gọi “Phone number meaning”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, phần mềm này chỉ “nặng” gần 130 Kb, dễ dàng cài đặt và sử dụng trên các loại máy tính. Tuy nhiên, đáng lưu ý là khi nhập số điện thoại vào để xem thì nội dung tốt đẹp chẳng thấy đâu, chỉ toàn cho ra kết quả liên quan đến chuyện… chết chóc, gia cảnh thất bát, tan vỡ…, khiến chủ nhân các số điện thoại dễ tá hoả rồi ôm sầu và phiền muộn vào thân.

Có thể sẽ vô hại nếu như chuyện “xem bói” nhằm mục đích dành cho một số mobile dự định sắp mua, thế nhưng nếu dùng những phần mềm dạng này cho số mobile đang sử dụng (và nhất là khi chiếc điện thoại di động đang trở thành vật bất ly thân của nhiều người), thì quả thực nó rất dễ… reo rắc nỗi ám ảnh. Lời khuyên được nhiều người đã “kinh qua” chuyện xem tướng số cho số điện thoại di động bằng phần mềm hoặc tin nhắn SMS chính là: Vô bổ, chớ có thử.

“Rác” từ doanh nghiệp đã được cấp mã số quản lý?

Liên quan đến việc xuất hiện rác quảng cáo cho đầu số 6749 nêu trên, theo thông tin từ Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), đầu số 6X49 hiện do công ty Cổ phần Viễn thông Xin Chào (Hello Media), địa chỉ đăng ký tại số 64, ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội cung cấp dịch vụ. Đáng lưu ý, Hello Media đã được VNCERT cấp mã số quản lý từ ngày 28/1/2010 với mã là ALO2.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên, một chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông cho biết, chỉ với tin nhắn phát tán từ số +84485872695 sẽ rất khó “kết tội” được Hello Media là doanh nghiệp “xả” rác SMS kích động mê tín nêu trên. Việc xác minh phải dựa trên điều tra nghiệp vụ của VNCERT và Thanh tra Bộ TT&TT.

Được biết, trong thời gian qua VNCERT và Thanh tra Bộ TT&TT đã rất mạnh tay với những doanh nghiệp vi phạm trong việc phát tán tin nhắn “rác”, đặc biệt là với dịch vụ kích động mê tín dị đoan với tổng số tiền phạt là hơn 300 triệu đồng. Riêng trong tháng 5/2010, thanh tra Bộ TT&TT đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính hai doanh nghiệp vi phạm quy định Nghị định chống thư rác là công ty Cổ phần truyền thông iNet (địa chỉ tại 129 Phan Văn Trường, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) vì có hành vi cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng nhắn tin qua mạng di động và Internet khi chưa được cấp mã số quản lý với mức 80 triệu đồng; xử phạt 20 triệu đồng đối với công ty Cổ phần Công nghệ dịch vụ Nét Việt (số 28, tổ 50, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) do có hành vi không phải nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin quảng cáo nhưng vẫn quảng cáo khi chưa được sự đồng ý của người nhận.

Việc phạt nặng đánh vào “túi tiền” đang tỏ ra hữu hiệu, khiến cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung trong thời gian gần đây đã chấp hành nghiêm túc hơn và vấn nạn tin nhắn rác trong nước đã giảm mạnh.

Theo Đ.H – N.M (ICTnews)