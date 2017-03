Trụ sở NSA ở Maryland - Ảnh: Reuters

Tạp chí Đức Der Spiegel dẫn tài liệu mật do “người thổi còi” Edward Snowden cung cấp cho biết NSA và cơ quan an ninh Anh GCHQ đã thiết lập các nhóm tình báo để phá vỡ hàng rào an ninh từng loại điện thoại thông minh nhằm truy cập dữ liệu của người sử dụng.

Các dữ liệu bị tình báo Mỹ và Anh thu thập bao gồm các số điện thoại liên hệ, danh sách cuộc gọi, nội dung tin nhắn, địa điểm… Tác giả bài báo là Laura Poitras, một người Mỹ có mối liên hệ thân cận với Edward Snowden.

Các tài liệu cho thấy từ tháng 5-2009 tình báo Mỹ và Anh không xâm nhập được vào điện thoại BlackBerry do hãng điện thoại Canada sử dụng một phương pháp mới để bảo vệ dữ liệu. Tuy nhiên sau đó các điệp viên GCHQ đã phá vỡ được hàng rào bảo vệ này.

Hành vi do thám của NSA đã khiến dư luận Đức phẫn nộ. Cuối tuần qua, hàng nghìn người Đức đã biểu tình rầm rộ ở thủ đô Berlin để phản đối NSA. Người biểu tình giương cao biểu ngữ: “Hãy ngừng theo dõi chúng tôi”.

Der Spiegel cho biết có một điều cần nhấn mạnh là không nhà sản xuất điện thoại nào hợp tác với NSA hay GCHQ. Đây đơn thuần là việc các tin tặc của chính phủ Mỹ và Anh tìm cách xâm nhập hệ thống điện thoại thông minh của các hãng.

Mới đây, kênh truyền hình Brazil Globo TV cũng đưa tin NSA đã lén theo dõi hoạt động của Tập đoàn dầu khí Brazil Petroleo Brasileiro SA (Petrobras).

Theo Nguyệt Phương (TTO)