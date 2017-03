Tham gia chương trình, Sony mang tới cho các bạn sinh viên ba sự lựa chọn "cực đỉnh" là ba khóa huấn luyện với ba nhân vật hàng đầu. Cùng MC Thanh Bạch học cách “Mở khóa tiềm năng trong bạn” tại House of Entertaiment. Cùng Trần Đăng Khoa trong chương trình training “Bộc phá năng lượng trong teamwork” tại House of Power. Cuối cùng, siêu mẫu Hà Anh sẽ hướng dẫn về “Style và cách kết hợp màu sắc" tại House of Style.

Bên cạnh phần thi sân khấu Thử thách "Performance" với 18 đội chơi được chọn ra từ ba khóa huấn luyện, cuộc thi VAIO E Race với sự tham gia của 360 thí sinh (90 đội chơi) cũng sẽ thách thức trí thông minh, sáng tạo và hiểu biết của bạn về VAIO trên hành trình chinh phục chiếc laptop VAIO E được mã hóa.

Đặc biệt, đêm Gala Night của VAIO E Camp 2012 càng thêm sôi động với phần thi phong cách của 5 đội tuyển đến từ 5 trường đại học tại TP.HCM dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Thu Minh (lĩnh vực ca hát), biên đạo múa Lương Anh Tuấn – vũ đoàn Hoàng Thông (lĩnh vực nhảy hiện đại), diễn viên Khương Ngọc (lĩnh vực diễn xuất), siêu mẫu Hà Anh (lĩnh vực thời trang) và ca sĩ Phạm Anh Khoa (lĩnh vực biểu diễn với nhạc cụ).

Giải thưởng cho những cá nhân, đội chơi xuất sắc cũng như quà tặng cho các sinh viên tham gia chương trình chính là những sản phẩm của Sony đang được các bạn trẻ ưa chuộng như USB, headphone Sony, máy nghe nhạc Walkman, máy ghi âm ICD, máy ảnh kỹ thuật số Cyber-shot và hấp dẫn hơn hết là laptop VAIO E phong cách.

Nhân sự kiện trên, Sony cũng công bố chương trình khuyến mãi "Năm học mới tuyệt hơn với Vaio". Khi mua Vaio khách hàng sẽ nhận ngay bộ quà tặng sinh viên gồm: balo đựng laptop, phần mềm diệt virus Microsoft Security Essentials bản quyền, thẻ VISA hỗ trợ nâng cấp Windows 8 Pro bản quyền, phần mềm từ điển Lạc Việt kèm bộ sách trực tuyến bản quyền.

TÂM BẢO