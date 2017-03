Cựu quản lý cốt cán của Nokia, Tomi Ahonen, đã chỉ trích các giải pháp của Giám đốc điều hành Công ty (CEO) Stephen Elop đồng thời tiên đoán Nokia sẽ dần "chết đau đớn", BusinessWeek trích dẫn nguồn từ blog cá nhân của Ahonen. Chuyên gia này tin rằng Symbian vẫn là một nền tảng có sức cạnh tranh. Nền tảng này sau đợt cập nhật lớn gần nhất vào hồi tháng 8/2010 lại đã có thể duy trì mức bán hàng khá cao. Nhà phân tích cho rằng người tiêu dùng vẫn sẵn sàng sử dụng Symbian đơn giản vì họ thích nó.

Tomi Ahonen cho rằng Nokia đã không may khi chọn Windows Phone - việc cần thiết là phát triển Symbian.

"Hãy thử xem lại các sản phẩm mới trên nền Symbian. Ví dụ, với chiếc Nokia N8 đã lập kỷ lục bán hàng sau một quý - Tomi thảo luận - Điều đó có nghĩa là người tiêu dùng thích những smartphone mới của Nokia trên nền phiên bản Symbian sau cùng và rằng xuất xưởng chúng là việc làm đúng của nhà sản xuất. Tôi sẽ không tranh cãi về việc trước khi có cập nhật, Symbian là một nền tảng cũ kỹ. Tuy nhiên, Nokia đã có thể cải tiến để hoàn thiện nó và cho ra lò những model thành công. Đơn giản là các bạn hãy để ý tới các sự kiện thực tế".



Theo số liệu của các nhà nghiên cứu từ Inderes Oy, Nokia N8 thật sự đã mang lại một kết quả phi thường. Chiếc điện thoại được tung ra bán hồi tháng 10/2010 và sau 3 tháng đầu, đã bán được từ 3,5 đến 4 triệu chiếc. Tự nhà sản xuất không công bố số liệu nhưng trước khi tung hàng ra bán cũng có thông báo rằng số đơn đặt hàng đã đạt mức kỷ lục của Công ty.



Xin nhắc lại là thiết bị này được chế tạo với khung sườn nhôm, được trang bị một màn hình ALOMED 3,5 inch, camera 12MP lấy nét tự động, đèn flash Xenon và quay video định dạng HD, có kết nối HDMI. Sản phẩm này bán rất chạy do có mức giá cạnh tranh so với các đối thủ hàng đầu khác.



Việc tung ra model cập nhật này có thể đã rất thành công nhưng trên bình diện chung, so với các đối thủ khác, các kết quả của Nokia xem ra chỉ ở mức tầm thường. Trong quý 4/2010, thị trường smartphone thế giới đã tăng trưởng 87,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi việc bán ra của Nokia chỉ tăng 36,1%, nên vì vậy kết quả của Nokia là kém nhất trong số 5 nhà cung cấp lớn nhất. Để so sánh, lượng bán ra của Apple gần như đã tăng gấp đôi còn của Samsung thì tăng trưởng gần như tới 5 lần. Trong quý 1/2011, theo số liệu của IDC, lượng cung của Nokia tăng trưởng dưới 1%, trong khi mức độ tăng trưởng chung của thị trường là khoảng 20%.



Theo các tính toán của Ahonen, trong trường hợp tốt nhất, đến cuối năm 2013, Nokia có thể tăng lượng cung hàng năm với chiếc smartphone chạy Windows Phone đến 20,3 triệu chiếc. Mà như thế nghĩa là đến thời điểm đó, thị phần của hãng đã giảm sút đến 8%. Hồi tháng 2/2011, Nokia tuyên bố về việc Windows Phone sẽ trở thành nền tảng chính trong các thiết bị di động tương lai của Công ty.



Ahonen cũng bàn về những giải pháp của Stephen Elop, người đã được bổ nhiệm chức CEO của Nokia hồi mùa Thu năm rồi. Elop là một cựu giám đốc của Microsoft nên nhiều người ngờ vực ông là "tay trong". Mặc dù ông đã không ít lần thừa nhận đã bán cổ phiếu của Microsoft và không có một lợi ích cá nhân nào trong việc chuyển Nokia sang nền tảng Windows Phone. Nhưng theo ý của Ahonen, Elop đã "triệt hạ" Symbian "Trước khi Elop về Nokia, Công ty đã có thị phần smartphone toàn cầu là 29%; bây giờ là gần 15%", Ahonen viết.



Chuyên gia này quy kết cho Elop tội phá hoại thương hiệu - nhãn hàng Nokia. "Quý vị hãy thử hình dung chúng ta đang chia tay với một thương hiệu nào. Trên thế giới, số người nói chuyện bằng điện thoại Nokia nhiều hơn số người uống Coca-Cola, nhiều hơn số người mặc quần bò Levi's, nhiều hơn số người đeo đồng hồ Timex, nhiều hơn số người đi giày Nike, nhiều hơn số người sử dụng bút Bic", Ahonen bức xúc.



Ở Nokia, ông Ahonen từng chịu trách nhiệm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp và thực hiện hàng loạt nghiên cứu.