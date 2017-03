Ảnh minh họa.

Hoàn tất nối tới cấp huyện

Dự án MTSLCD được Bộ TT&TT phê duyệt từ năm 2004 với mục tiêu đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt, kịp thời, an ninh an toàn từ cấp Trung ương tới cấp tỉnh, thành, quận, huyện và tới cấp xã, phường, thôn, bản. MTSLCD là mạng truyền dẫn tốc độ cao, công nghệ hiện đại, tiên tiến, sử dụng phương thức truyền mạch nhãn đa giao thức (IP/MPLS); kết nối mạng tại tất cả các đơn vị đều sử dụng cáp quang tốc độ 100/1000Mbps; các kết nối đều đảm bảo tính dùng riêng, an ninh an toàn và tính dự phòng cao, cho phép hoạt động thông suốt 24 giờ/7 ngày.

Dự án do Bưu điện Trung ương thực hiện, đến nay đã hoàn tất 2 giai đoạn triển khai. Trong đó, kết thúc giai đoạn 1, đã có 220 đơn vị được kết nối vào MTSLCD, gồm 92 cơ quan Đảng, Nhà nước tại Trung ương và cơ quan đại diện tại Đà Nẵng, TP.HCM; 128 đơn vị UBND tỉnh/thành, tỉnh ủy/thành ủy của 64 tỉnh, thành. Giai đoạn 2 mở rộng kết nối MTSLCD đến tất cả các cơ quan quận, huyện, sở, ban, ngành thuộc tỉnh, thành trên cả nước. Đến thời điểm hiện tại, MTSLCD đã cơ bản hoàn thành kết nối cho 63 tỉnh, thành phố với tổng số 3.517 điểm.

MTSLCD đã được sử dụng để cung cấp dịch vụ truyền hình hội nghị phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trực tuyến của Chính phủ đến 63 tỉnh, thành trên cả nước. Tất cả các phiên họp thường kỳ của Thủ tướng Chính phủ với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đã được thực hiện qua truyền hình hội nghị trực tuyến trên MTSLCD. Bên cạnh đó, mạng này đã và đang cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao, băng thông rộng, cung cấp các kênh kết nối dùng riêng để triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác điều hành quản lý Nhà nước cho một số Bộ, ban, ngành, tỉnh, thành.

Tuy nhiên, hiện MTSLCD vẫn chưa được triển khai kết nối tới các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đặc biệt là vẫn chưa mở rộng kết nối tới các đơn vị cấp xã, phường, thôn bản.

Nếu không nhanh chóng cải thiện hiện trạng này thì sẽ rất khó hiện thực hóa mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ đề ra trong Quyết định 1605 ngày 27/8/2010 phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015, đó là đến 2015 phải xây dựng hạ tầng thông tin đủ mạnh, hỗ trợ việc kết nối tới toàn bộ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Nhà nước khác trong hệ thống chính trị, tới cấp xã, phường trên phạm vi toàn quốc.

Cần mở rộng “vùng phủ”

Theo Cục Ứng dụng CNTT, Bộ TT&TT, ứng dụng CNTT ở các xã, phường còn yếu, đặc biệt ở các xã miền núi, hải đảo. Khảo sát sơ bộ nhu cầu kết nối MTSLCS thì thấy tỷ lệ rất cao, có tới 96% các huyện có nhu cầu kết nối đến cấp xã, 92% các đơn vị cấp xã phường có nhu cầu kết nối đến UBND, phòng, ban cấp huyện.

Việc triển khai MTSLCD đến cấp xã phường sẽ góp phần phổ cập, nâng cao nhận thức CNTT ở cơ sở, tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý điều hành của các địa phương.

Trước hiện trạng nêu trên, Cục Ứng dụng CNTT đang xây dựng đề xuất phương án triển khai kết nối MTSLCD tới cấp xã, phường, định hướng đến 2020 sẽ tích hợp hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công mức độ cao rộng khắp; xây dựng các mạng riêng ảo với mức bảo mật và phạm vi hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế của các Bộ, ngành, địa phương; thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước, giảm lưu trữ trùng lặp, đồng thời thống nhất quản lý dữ liệu theo đơn vị chuyên ngành, chuyên môn…

Phương án kết nối MTSLCD tới cấp xã, phường sẽ được triển khai theo hướng Nhà nước đầu tư toàn bộ thiết bị đầu cuối tại các đơn vị tham gia kết nối vào MTSLCD; các doanh nghiệp viễn thông đầu tư hoàn thiện hạ tầng kết nối đến các đơn vị, và Nhà nước sẽ thuê lại hạ tầng theo dung lượng cần thiết để quy hoạch sử dụng vào MTSLCD.

Băng thông kết nối từ cấp xã lên cấp huyện đối với các xã vùng đồng bằng, miền núi và hải đảo kết nối qua cáp quang, cáp đồng, viba và 3G tối thiểu là 2Mbps; băng thông kết nối đến các xã hải đảo vùng sâu, vùng xa qua vệ tinh VSAT tối thiểu 0,6Mbps.

Với phương châm xã hội hóa, Bộ TT&TT đã kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp. Hiện đã có 2 doanh nghiệp gồm Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức đề xuất phương án cụ thể triển khai kết nối MTSLCD đến cấp xã, phường. Bộ TT&TT sẽ thẩm định và lựa chọn doanh nghiệp phù hợp.

Tại cuộc họp chiều nay, 27/6/2011, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng dự kiến cuối tháng này, Bộ TT&TT sẽ chính thức gửi văn bản lấy ý kiến các Bộ, ngành về phương án triển khai kết nối MTSLCD đến cấp xã, phường, đồng thời hoàn tất công tác chuẩn bị để đến trung tuần tháng 7 sẽ gửi tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án triển khai.

Trong giai đoạn 2012 – 2014 sẽ kết nối hơn 11.000 điểm xã, phường, thị trấn trên cả nước vào MTSLCD, hình thành nên một mạng truyền số liệu hoàn chỉnh, toàn diện, trải rộng từ Trung ương đến cấp xã, phường, cung cấp một kênh thông tin hiện đại, an toàn, hiệu quả.

Theo Hà Minh (ICTnews)