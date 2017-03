Một quảng cáo viết: "Nếu bạn từng là người đi vay nóng, hoặc muốn vay tín chấp tại các ngân hàng mà không thể vay được và bạn tìm qua các trung tâm môi giới để nhờ họ vay tiền, bạn mất tiền phí và chẳng được gì thì liên hệ với tôi..."

Quảng cáo khác nêu: "Các bạn đang có nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, mua sắm...Tôi có nhiều phương thức để bạn có thể vay được số tiền như bạn mong muốn, vay vốn không thế chấp tài sản, vay vốn thế chấp tài sản, vay vốn dự án, kinh doanh, vay vốn tiêu dùng, mua sắm, vay tiền nóng HOT, mọi thứ bạn cần vay". Để tạo niềm tin cho người vay, chủ nhân của quảng cáo còn khẳng định mình có mối quan hệ thân thiết với một số ngân hàng lớn, để khách hàng lựa chọn việc vay vốn.

Ảnh chụp trên google.com với từ khóa "vay nóng" .

Các lời rao vặt đều đánh vào tâm lý muốn mở rộng kinh doanh, mua nhà, sửa nhà mua ôtô, vay tiêu dùng… với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh. Thậm chí có người còn giới thiệu đang có 5.000 tỷ đồng cho vay, sẫn sàng đáp ứng nhu cầu vay từ 50 tỷ đến 1.000 tỷ đồng của doanh nghiệp. Bên dưới quảng cáo này đã có hàng chục lời nhắn hỏi thủ tục và lãi suất khi vay. Có người ở Hải Phòng hỏi vay vốn để nuôi cá song, có người cần vốn cho dự án bất động sản ở Sài Gòn, có người cần vốn để kinh doanh ở Cần Thơ, có người cần tiền để đầu tư máy móc thiết bị xe cơ giới ở Đà Nẵng… Người hỏi vay ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả tỷ đồng.

Chị Minh - một khách hàng từng liên hệ với địa chỉ vay tiền qua mạng cho hay dịch vụ này có lãi "cắt cổ", không kham nổi chị phải quay về vay vốn ngân hàng. Theo chị Minh vay ngân hàng, thủ tục tuy có rườm rà nhưng an tâm hơn.

Anh Hải, một chủ thầu về xây dựng, người từng vay nóng qua mạng cho biết, vì cần gấp khoảng 500 triệu đồng để thanh toán lương cho công nhân anh đã tìm đến một địa chỉ vay nóng qua mạng với mức lãi suất thỏa thuận 4%. "Nhưng khi làm hồ sơ vay, họ đòi thêm phí hồ sơ tới 10% tổng số tiền vay. Cần tiền gấp tôi đành phải chấp nhận chi thêm 50 triệu đồng", anh ngậm ngùi chia sẻ.





Ảnh chụp màn hình các quảng cáo cho vay tiền nóng qua mạng. Nguồn: vatgia.com

Không chỉ tư nhân cho vay, nhiều số điện thoại cho vay tiền tự nhận là của các công ty tài chính lớn, nhưng lại đưa ra các mức lãi suất khác nhau. Một người tên Trung ở số điện thoại 093625xxx nhận mình là nhân viên của Prudential cho vay với lãi suất dao động 1,2-1,8%, một số khác cũng nhận mình là người của Prudential nhưng lãi suất lại trên 3%.

Anh Tùng, kỹ sư xây dựng ở Hà Nội có mối mua căn hộ cao cấp nên cần tiền để làm hợp đồng đặt cọc. Theo ước tính của anh, khi đã có hợp đồng anh bán sang tên ngay thì cũng đã lời được gần phân nửa, nên mới mạo hiểm tìm đến nguồn vay nóng. "Vay tiền nóng với mức lãi suất khá cao như đang chơi với lửa", anh Tùng chia sẻ về độ rủi ro của hình thức vay này.

Không chỉ có cá nhân mà nhiều doanh nghiệp cũng tìm đến vay nóng. Đại diện một doanh nghiệp chia sẻ công ty cần vốn gấp để đảo nợ ngân hàng nên chấp nhận lãi suất cao với kỳ hạn một vài tháng. Sau khi ngân hàng cho vay mới, doanh nghiệp sẽ dùng khoản tiền này để hoàn trả lại cho nguồn vay nóng.

Nguồn vốn mà các dịch vụ cho vay trên mạng có được từ vốn riêng của một số cá nhân, số khác nhận mình có nguồn từ ngân hàng đưa ra. Họ chào khá nhiều hình thức vay, nhưng cơ bản là vay thế chấp bằng tài sản có giá trị. Với loại hình tín chấp không tài sản, khách hàng phải chứng minh được thu nhập, có bảng lương, có xác nhận của cơ quan công tác... "Nếu hồ sơ của khách vay 'đẹp' thì quá trình giải ngân mới nhanh chóng, còn không thì phải chờ rất lâu vì mất thời gian kiểm tra hồ sơ", một dịch vụ vay vốn cho biết.

Ông Đào Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank cho hay, việc "nở rộ" các hình thức cho vay tín dụng nóng qua mạng là do nhu cầu về vốn của cá nhân và doanh nghiệp quá lớn, mà các tổ chức tín dụng chưa đáp ứng kịp do nhiều lý do. Đánh giá hình thức vay tiền nóng qua mạng, ông Tuấn cho rằng người vay phải chịu mức lãi suất cao, người cho vay khó thẩm định kỹ đối tượng đi vay, nên cả hai phải đối mặt với nhiều rủi ro về tài chính.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội cho biết, việc các tổ chức "tín dụng đen" cho vay nóng qua mạng đang nở rộ gần đây, cơ quan quản lý đã biết và đang theo dõi và xử lý. Theo ông chỉ có ngân hàng và các tổ chức tín dụng được cấp phép mới được kinh doanh việc cho vay vốn này.

Theo Xuân Hưng (VNE)