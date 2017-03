Sean Parker (31 tuổi, tài sản 1,6 tỷ USD) đồng sáng lập dịch vụ chia sẻ nhạc Napster vào năm 1999 khi mới 19 tuổi. Anh từng giữ chức Chủ tịch khi gia nhập Facebook năm 2004 và nổi tiếng trở lại nhờ phim The Social Network (nhân vật Parker được Justin Timberlake thủ vai).

Eduardo Saverin (28 tuổi, tài sản 1,6 tỷ USD) là bạn cùng phòng với Mark Zuckerberg ở Đại học Harvard và từng nắm giữ 30% cổ phiếu Facebook. Sau này Facebook kiện anh vì đã can thiệp vào công việc kinh doanh của mạng xã hội và đòi lại số cổ phiếu này. Saverin kiện ngược lại và hai bên đã đạt thỏa thuận Saverin giữ 5% cổ phiếu và được công nhận là nhà đồng sáng lập Facebook.

Yoshikazu Tanaka (34 tuổi, tài sản 2,2 tỷ USD) là nhà sáng lập Gree, mạng xã hội lớn nhất nước Nhật.

William Ding (39 tuổi, tài sản 2,6 tỷ USD) thiết lập cổng Internet Netease năm 1997 và dẫn dắt công ty trở thành một trong những hãng game online lớn nhất thế giới. Phối hợp với Blizzard Entertainment (Mỹ), Netease phát hành bản World of Warcraft: Wrath of the Lich King ở Trung Quốc vào tháng 8/2010.

Dustin Moskovitz (26 tuổi, tài sản 2,7 tỷ USD) là thành viên thứ ba sáng lập Facebook. Anh bỏ học để dành trọn thời gian cho mạng xã hội này và là Giám đốc công nghệ đầu tiên của Facebook. Sau đó, Moskovitz rời đi để mở công ty Asana. Moskovitz đã bán 1% cổ phiếu Facebook nhưng vẫn còn lại 5%.





Mark Zuckerberg (26 tuổi, tài sản 13,5 tỷ USD) là CEO của Facebook và từng cùng ăn tối với Tổng thống Mỹ Barack Obama và các "ông trùm" làng công nghệ. Tháng 1/2011, giá trị cổ phiếu của mạng xã hội này được đánh giá khoảng 50 tỷ USD, nhưng mới đây nó được cho là sẽ đạt mức 100 tỷ USD, do đó tài sản của Zuckerberg có thể vượt con số 13,5 tỷ USD.

Sergey Brin (37 tuổi, 19,8 tỷ USD) là nhà đồng sáng lập Google - hãng dịch Internet hiện chiếm tới 2/3 thị trường tìm kiếm trực tuyến và đang mở rộng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực di động với hệ điều hành Android.

Larry Page (37 tuổi, 19, 8 tỷ USD) cũng là nhà đồng sáng lập Google. Từ tháng 4/2011, anh thay thế Eric Schmidt trở thành CEO của hãng này.

Theo Châu An - Ảnh: Forbes, PCWorld (VNE)