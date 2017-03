Google.com

Trước khi được biết đến trên toàn thế giới và là công cụ tìm kiếm số 1 hiện nay, Google thực chất chỉ là một sản phẩm mẫu của 2 chàng nghiên cứu sinh của trường đại học Stanford, Sergey Brin và Larry Page.



2 nhà đồng sáng lập này đã sử dụng tên miền của Stanford để chạy công cụ tìm kiếm của mình. Tên miền đầu tiên của Google là Google.Stanford.edu. Sau đó, cả 2 đăng ký tên miền Google.com vào tháng 9/1997 trước khi chính thức ra mắt công cụ tìm kiếm vào năm 1998.



Hiện trang web Google.Stanford.edu sẽ tự động chuyển về trang web tìm kiếm của trường Đại hc Stanford.



Facebook.com

Với hơn 1 tỷ người dùng, tên miền Facebook.com đã trở nên quá quen thuộc. Tuy nhiên, trong thời gian đầu mới ra mắt, nhà sáng lập Mark Zuckerberg đã chọn cho mạng xã hội của mình tên miền TheFacebook.com.



Tên miền này được Zuckerberg dựa trên tên gọi viết tắt về một cuốn sách ảnh được phát hành trong nội bộ trường đại học Harvard, với nội dung gồm tên và ảnh của các sinh viên để giúp họ có thể làm quen với nhau. Trong một lần thay đổi lại thiết kế trên mạng xã hội này vào tháng 8/2005, nhóm phát triển đã quyết định đơn giản hóa tên gọi bằng cách đổi tên miền trang web thành Facebook.com.



Được biết, Facebook đã phải bỏ ra số tiền lên đến 200.000 USD để mua lại tên miền “Facebook.com” do thời điểm đó nó đã thuộc sở hữu của một người khác.



Hiện tại tên miền TheFacebook.com vẫn hoạt động và tự động chuyển về Facebook.com.



Twitter.com

Cũng tương tự như Facebook, “tiểu blog” Twitter cũng từng mang một tên miền khác trước khi được biết đến với tên miền Twitter.com.



Cụ thể, ban đầu 3 nhà đồng sáng lập Jack Dorsey, Evan Williams và Biz Stone đã chọn tên miền cho dịch vụ mạng xã hội của mình là Twttr.com. Vài tháng sau đó, vào năm 2006, 3 nhà đồng sáng lập đã bỏ ra số tiền 7.500USD để mua lại tên miền Twitter.com từ một trang web chuyên về các loài chim chóc.



Hiện tại, tên miền Twttr.com vẫn được sử dụng và tự động chuyển hướng về trang web Twitter.com.



Ask.com

Được ra mắt vào tháng 6/1996 bởi David Warthen và Garrett Gruener, Ask.com ban đầu mang tên miền AskJeeves.com, khá dài và khó nhớ. Đây là công cụ tìm kiếm đầu tiên trên thế giới có khả năng phản hồi các câu hỏi của người dùng, thay vì chỉ tìm kiếm dưới dạng các từ khóa.



Từ ‘Jeeves’ xuất hiện trong tên miền AskJeeves.com là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng người Anh P.G. Wodehouse. Đến năm 2006, công ty sở hữu quyết định đổi tên miền AskJeeves.com thành Ask.com vừa dễ nhớ, vừa mang ý nghĩa tập trung hơn vào việc mang đến trải nghiệm tìm kiếm cho người dùng.



Tên miền AskJevees.com vẫn hoạt động và tự động chuyển về Ask.com mỗi khi được truy cập.



PerezHilton.com

Đây là một trong những trang blog “lá cải” nổi tiếng nhất thế giới, với những bài viết, những câu chuyện “tán nhảm” về các ngôi sao nổi tiếng.



Ban đầu, Mario Armando Lavandeira, blogger nổi tiếng và chủ sở hữu của trang web đã đăng ký cho mình tên miền PageSixSixSix.com vào năm 2004. Tuy nhiên, sau đó tờ báo New York Post đã kiện Perez Hilton vì tên miền “ăn theo” chuyên mục Page Six của tờ báo này.



Sau đó, Lavandeira quyết định đổi tên miền trang web thành PerezHilton.com, cũng như một cách chơi chữ để “đá đểu” cô nàng “tóc vàng” Paris Hilton nổi tiếng.



Hiện trang web PageSixSixSix.com sẽ tự động chuyển hướng về trang web của New York Post.



NBCNews.com

NBCNews.com là một trong những trang web nổi tiếng vừa thay đổi tên miền gần đây.



Ban đầu, trang báo này mang tên miền MSNBC.com, là sự hợp tác về truyền thông giữa Microsoft và hãng tin NBC. Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác này đã kết thúc vào tháng 7/2012 và NBC đã quyết định đổi tên trang web thành NBCNews.com.



Hiện tại, khi truy cập vào tên miền MSNBC.com sẽ tự động chuyển hướng đến trang web NBCNews.com.



PayPal.com

PayPal.com là một trong những dịch vụ thanh toán trực tuyến phổ biến nhất hiện nay. Ban đầu, trang web này được ra mắt với tên miền khá “độc”, X.com.



X.com là dịch vụ thanh toán trực tuyến kết hợp giữa Confinity, công ty chuyên dịch vụ chuyển tiền và X.com, công ty giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến thương mại mà các doanh nghiệp phải đối mặt.



Sau một thời gian hoạt động, cuối cùng nhiều ý kiến cho rằng ký tự X mang quá nhiều ý nghĩa, chẳng hạn mang nghĩa bí ẩn, mơ hồ và thậm chí khơi gợi suy nghĩ về các nội dung khiêu dâm. Cuối cùng, Confinity đã quyết định đổi tên dịch vụ của mình thành PayPal và chọn tên miền PayPal.com.



Hiện tên miền X.com vẫn còn đang hoạt động, thuộc sở hữu của công ty thương mại điện tử dưới quền của eBay. (PayPal cũng thuộc quyền sở hữu của eBay).





Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)