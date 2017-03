Sau đây là một số thói quen này được trang tin tức của Yahoo tổng hợp.

"Xả rác" trên Facebook của bạn bè

Dù bạn vô cùng phấn khích với nơi làm việc mới, với việc được thăng chức hay tăng lương, cũng đừng bao giờ viết điều đó lên trang Facebook của bạn bè, mà hãy chỉ viết lên trang Facebook của bạn mà thôi. Nếu bạn thông báo điều này lên Facebook của tất cả bạn bè, đó là hành động phát tán tin rác (spam). Chỉ viết lên trang Facebook của bạn bè, nếu điều đó liên quan đến họ, và mang tính chất cá nhân với họ - ví dụ đó là lời chúc mừng sinh nhật, đám cưới hay những thông điệp chia sẻ khác.

Hiện nay đang có xu hướng nhiều người tận dụng Facebook để quảng bá doanh nghiệp hay công việc kinh doanh của họ. Họ sử dụng Facebook nhằm mục đích kiếm tiền. Nhiều người cũng thường xuyên nhấn "like" vào các công ty, điều này cũng có thể do họ thực sự thích, hay quan tâm đến công ty đó. Nhưng, tốt nhất không nên "like" mọi thứ. Khi bạn "like", có thể bạn đã spam bạn bè mình trên Facebook.

Nhắn tin khi đỗ xe

Có một tình huống như thế này: bạn đang rất vội tìm một chỗ đỗ xe ô tô. Bạn nhìn thấy một chiếc xe trong bãi đỗ xe đã bật đèn và chuẩn bị rời khỏi chỗ đỗ. Bạn rất mừng, và bạn đợi, đợi…, nhưng chiếc xe kia vẫn mãi trong tư thế chuẩn bị rời mà chưa hề đi ra. Bởi vì người lái xe đang nhắn tin, đang đọc email, hoặc đang vào Facebook. Dù không nguy hiểm như việc vừa nhắn tin vừa lái xe, nhưng hành động này thực sự rất khó chịu đối với người khác, đặc biệt với người đang tìm kiếm chỗ đỗ xe.

Nói chuyện trong nhà vệ sinh

Nhiều người đã vào nhà vệ sinh để "giải quyết chuyện riêng", nhưng vẫn oang oang nói chuyện điện thoại ở trong đó, thậm chí là những câu chuyện kiểu "buôn dưa lê", không đầu không cuối. Trừ phi có gì vô cùng quan trọng, còn không hãy ra khỏi "khu vực nhạy cảm" này rồi "làm gì thì làm".

Hãy biết khi nào nên gọi điện và khi nào nên nhắn tin

Nhắn tin là cách rất hay và được nhiều người dùng để trao đổi những câu chuyện ngăn ngắn. Nhưng nhắn tin không phải là cách giao tiếp hoàn hảo cho mọi loại hội thoại. Bạn sẽ hiểu điều này nếu gặp tình huống sau:

"Cái kìm ở đâu"

"trong ngăn kéo"

"ngăn kéo nào"

"ngăn kéo phía bên trái"

"có 2 ngăn kéo ở bên trái"

"ngăn kéo ở ngay bên trái ấy"

"cả hai ngăn kéo đều ở bên trái"

Và lúc này thì, "grư grư, gọi điện thoại luôn đi".

(Theo VnReview)