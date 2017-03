Đây là nghiên cứu hàng năm của McAfee đánh giá về mức độ nguy hiểm của 280 tên miền cấp cao (top level-domain) trên thế giới hiện nay. Năm nay, hãng bảo mật này đã kiểm tra 27 triệu tên miền cấp cao trên toàn cầu, phát hiện 5,8% số tên miền có nguy cơ bảo mật, tăng nhẹ so với tỷ lệ 4,1% của năm ngoái.

McAfee cũng lưu ý tội phạm mạng đang tìm kiếm những nơi giá tên miền rẻ, dễ đăng ký và quy định quản lý lỏng lẻo để đăng ký những trang web của chúng. Tên miền chỉ là nơi đăng ký website, còn nội dung, máy chủ và người sở hữu thực sự của website có thể ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Tên miền Cameroon nguy hiểm nhất

Theo kết quả nghiên cứu này, tên miền quốc gia của Cameroon (.cm) được đánh giá là nguy hiểm nhất, với mức rủi ro là 36,7%. Điều này có nghĩa là nếu truy cập vào các trang web có đăng ký tên miền .cm, nguy cơ dính mã độc và những mối đe dọa bảo mật khác là 36,7%. Năm ngoái, “vương miện” này đã thuộc về tên miền của Hồng Kông (.hk).

Sở dĩ tên miền .cm trở nên nguy hiểm, theo McAfee, là do nó giống với tên miền quốc tế .com. Tội phạm mạng đã lợi dụng yếu tố này để đưa mã độc lên những trang web .cm có tên giống với những trang web nổi tiếng để bẫy những người vô tình gõ sai. Ví dụ, trang web imeem.cm chứa đầy mã độc được thiết kế để chờ chực người dùng dịch vụ nhạc trực tuyến nổi tiếng Imeem.com vô tình gõ nhầm tên miền .com thành .cm.

Đứng thứ hai về mức độ nguy hiểm là tên miền quốc tế .com với tỷ lệ nguy cơ là 32%, tiếp đến là tên miền quốc gia Trung Quốc (.cn) với tỷ lệ 23,4%, tên miền của Samoa, 17,8% và tên miền quốc tế .info là 15,8%. Tên miền .gov (của cơ quan chính phủ) có tỷ lệ an toàn cao nhất. McAfee không phát hiện được nguy cơ bảo mật nào đến từ các tên miền này. Các tên miền .edu (khối giáo dục) và tên miền quốc gia của Nhật Bản (.jp) cũng được đánh giá rất an toàn, chỉ có 0,1% nguy cơ rủi ro.

Nghiên cứu của McAfee cho rằng các tên miền châu Á ngày càng nguy hiểm hơn với mức trung bình là 13%. Và trong số 20 tên miền cấp cao có mức độ nguy hiểm cao nhất thì có tới 6 tên miền đến từ khu vực châu Á. Nguy cơ từ các tên miền của Trung Quốc, Philippines, Singapore và Samoa chủ yếu là thư rác, lừa (phishing) người dùng tải mã độc.

Hãng bảo mật này cũng cảnh báo tội phạm mạng toàn cầu đang có xu hướng lừa người dùng truy cập vào những trang web quảng cáo theo click chuột (pay-per-click).

Việt Nam an toàn hơn năm ngoái

Theo nghiên cứu này, tên miền quốc gia .vn của Việt Nam xếp thứ 39 với mức rủi ro là 0,9%, giảm một nửa so với tỷ lệ 2% của năm ngoái. Như vậy, có thể hiểu cứ trung bình 100 website .vn, có gần một trang web có nguy cơ lây nhiễm virus và mã độc với người dùng.

McAfee cho biết họ đã kiểm tra 8.218 trang web có tên miền .vn, trong đó phát hiện được có 150 trang web có nguy cơ với người truy cập. So với khu vực Đông Nam Á, tên miền .vn có mức độ an toàn cao hơn tên miền của nhiều quốc gia như Philippines (.ph), Singapore (.sg), Thái Lan (.th) và Lào (.la).

Theo Quốc Cường (ICTnews)