Trang About.com, thuộc công ty truyền thông The New York Times Company (Mỹ), đã rà soát danh sách các từ khóa phổ biến qua từng năm trên một loạt công cụ tìm kiếm trực tuyến để thống kê những nội dung thu hút nhiều lượt tra cứu nhất.

Các lệnh tìm kiếm liên quan đến giải trí chiếm đa số, tiếp đến là mạng xã hội, nhân vật chính trị và thể thao. Những từ khóa này đều xuất hiện ít nhất 2 lần trong danh sách hàng năm của các công cụ search.

Ca sĩ Britney Spears, nổi danh từ năm 1998 với ca khúc Hit Me Baby One More Time, là ngôi sao được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm và cô "điểm danh" gần như hàng năm trong bảng xếp hạng từ khóa.





Ngôi sao Mỹ Latin Shakira cũng góp mặt vài lần trong danh sách từ khóa của năm cùng các ca khúc như Whenever Wherever và Hips Don't Lie.

Khởi đầu với The Parent Trap, Lindsay Lohan đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim tuổi teen như Freaky Friday, Confessions of a Teenage Drama Queen và Mean Girls nhưng đa số các tìm kiếm về Lohan trong 5 năm qua đều liên quan đến sự nghiệp ngập cùng rắc rối trong gia đình cô.

Sự chú ý của cộng đồng mạng tới ngôi sao nhạc pop Jessica Simpson trồi sụt theo sự thăng trầm của cuộc hôn nhân của cô trong thập kỷ.





Tiểu thư tóc vàng Paris Hilton xuất hiện trong danh sách các từ khóa phổ biến của thập kỷ phần lớn vì bị lộ video sex với người tình.

Trong suốt 10 năm qua, sự quan tâm của người sử dụng Internet dành cho "quả bom sex" Pamela Anderson dường như không hề có dấu hiệu giảm xuống.

Danh sách 25 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất thập kỷ:

1. Facebook

2. Baidu

3. MySpace

4. World Cup

5. Wikipedia

6. Britney Spears

7. Harry Potter

8. Shakira

9. Lord of the Rings

10. Barack Obama

11. Lindsay Lohan

12. Games

13. American Idol

14. Nascar

15. iPhone

16. George Bush

17. Star Wars

18. Lyrics

19. WWE

20. Jessica Simpson

21. Paris Hilton

22. Pamela Anderson

23. Iraq

24. YouTube

25. Ringstones

Theo Châu An (VNE)