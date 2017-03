1. Mass Effect 3

Đây là phần kết cho một trong những chuỗi 3 phần game tham vọng nhất của ngành công nghệ. Dù không hoàn hảo nhưng diễn xuất bằng giọng nói quá đỉnh cộng với các cảnh hành động nghẹt thở vẫn giúp Mass Effect 3 thỏa mãn người chơi.

2. Màn hình HP ZR2440w

Chiếc màn hình 24-inch này hội đủ tất cả: công nghệ IPS độ phân giải 1920 x 1200p, hiển thị hình ảnh tươi sáng với góc xem rộng, chân đế dễ dàng điều chỉnh và có thể dễ dàng xoay ngang thành chế độ Portrait. Máy cũng có 4 cổng USB, đèn nền LED tiết kiệm điện, khả năng kết nối với máy tính thông qua các cổng DVI, DisplayPort, DVI hoặc HDMI.

3. Chip đồ họa Nvidia GeForce GTX 680

Dòng chip đồ họa này kết hợp hài hòa giữa tốc độ và hiệu suất của cấu trúc chip Kepler với khả năng tiết kiệm pin tuyệt vời của thiết kế Fermi trước đó. Nhờ vậy mà các trải nghiệm đồ họa, game trên thiết bị di động đã có sự cải thiện vượt bậc trong năm qua.

4. Angry Birds Space

Việc môi trường game của những chú chim giận dữ được chuyển lên không gian với các câu đố về trọng lực càng khiến cho game này hút hồn người chơi hơn.

5. Instagram

Dù bạn thích hay ghét nó thì sự ra đời của Instagram cũng khiến cho sự yêu thích dành cho chụp hình bằng di động tăng vọt. Ứng dụng miễn phí dành cho các thiết bị iOS và Android này khiến cho việc ứng dụng các bộ lọc và đường viền ảnh trở nên dễ như bóc kẹo. Cũng dễ dàng không kém là khâu chia sẻ ảnh với bạn bè và người thân thông qua các mạng xã hội như Facebook và Twitter.

6. Vizio CA27-A1

Vizio đã chạm ngõ thị trường desktop bằng một thiết kế tất cả trong 1 thời thượng, sành điệu với cấu hình ấn tượng bao gồm chip Intel Core i5, chip đồ họa Nvidia và ổ SSD 32GB. Ngoài ra máy còn dùng touchpad cảm ứng thay cho chuột.

7. Apple iPod Touch thế hệ thứ 5

Chưa có bất cứ chiếc máy nghe nhạc số nào có thể hất cẳng được iPod khỏi ngôi vị hiện tại của nó. Giờ đây, iPod còn hơn cả một chiếc máy nghe nhạc. Nó còn chụp hình, quay video, chơi game rất ổn. Và khi kết nối với mạng Wi-Fi thì iPod trở thành một trợ lý số đắc lực nhờ phần mềm Siri.

8. Apple iPad Mini

Mẫu tablet cỡ nhỏ của Apple rất mảnh, nhẹ và khiến cho người dùng cảm thấy hết sức thoải mái khi sử dụng. Tuy nhiên nhược điểm của nó là thiếu màn hình Retina và giá cao hơn nhiều so với Nexus 7.

9. Alienware M17x-R4

Cỗ laptop này không dành cho những ai ưa chọn sự mảnh mai hay nhẹ nhàng của Ultrabook, nhưng các tín đồ chơi game hẳn sẽ choáng ngợp trước GPU nhanh nhất thế giới hiện nay, màn hình 17 inch, 1080p và bàn phím tố ưu.

10.The Walking Dead

Tựa game phiêu lưu này lấy bối cảnh hành tinh chịu sự thống trị của các thây ma. Nó buộc người chơi phải đối mặt với những hoàn cảnh ngặt nghèo và phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Không có gì khó hiểu khi nó được đánh giá là một trong những game hay nhất của năm.

11. Vizio M3D470KD

Bạn sẽ rất khó tìm được một mẫu HDTV cỡ này với mức giá rẻ hơn 1000 USD. Model 47 inch, đèn viền LED, xem được 3D này đạt chất lượng hình ảnh rất tốt, chưa kể còn có Wi-Fi tích hợp và điều khiển từ xa dạng bàn phím. Đó là chưa kể nhiều ứng dụng và dịch vụ cài sẵn trong máy nữa.

12. Camera Lytro

Dù có một số nhược điểm về tính khả dụng trong camera đời đầu thì công nghệ lõi của Lytro vẫn là một phát minh đột phá. Mẫu máy ảnh giống như viên đường này cho phép bạn chụp hình thật nhanh rồi sau đó mới quyết định lấy nét vào đâu.

13. Microsoft Type Cover

Nếu như bạn có hứng thú với máy tính bảng Microsoft Surface thì đừng tiếc tiền mà không sắm thêm Type Cover. Nó dày hơn một chút so với phụ kiện Touch Cover nhưng lại tích hợp dãy phím bấm xác thực với khả năng phản hồi tactile đích thực.

14. Pinterest:

Mạng xã hội “toàn gái xinh” trở nên đình đám trong năm 2012 khi người dùng xây dựng các pinboard trực tuyến để thu thập, sắp xếp và chia sẻ mọi thứ thuộc về sở thích – hay họ cho là thú vị trên mạng Web. Sự đa năng của dịch vụ này còn cho phép bạn lên kế hoạch cho sự kiện hay xây dựng danh sách mua sắm.

15. Máy in HP Officejet 150 Mobile

Đây là chiếc máy in đa năng thực sự cơ động đầu tiên, khi tích hợp cả máy quét scanner tự động nạp giấy và pin hoàn chỉnh để sử dụng khi đang di chuyển. Dù sản phẩm này không hẳn là có tốc độ in quá nhanh hay giá rẻ nhưng chất lượng in và scan đều thuộc hàng đầu bảng. Cuối cùng, công nghệ Bluetooth cho phép bạn in trực tiếp tài liệu từ cả ĐTDĐ lẫn tablet.

