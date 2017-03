Những người quyền lực nhất thế giới lựa chọn điện thoại nào để sử dụng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Barack Obama tiếp tục tái đắc cử vị trí Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai và chiếc BlackBerry đã theo ông trong 4 năm trên vị trí quan trọng này.

Khi nhậm chức năm 2008, Obama đã sử dụng chiếc điện thoại siêu an ninh Blackberry 8830 được NSA kiểm tra độ bảo mật theo tiêu chuẩn liên bang và sử dụng phần mềm SecureVoice do Công ty Genesis Key Inc. phát triển. Công việc kiểm tra điện thoại của NSA được giao cho một ủy ban đặc biệt bao gồm những chuyên gia được phép sử dụng những thông tin mật quốc gia. Được biết, chiếc điện thoại Blackbery của ông Obama được chính Công ty Genesis Key Inc. chế tạo và Giám đốc Công ty Steven Garrett từ chối tiết lộ những thông số của máy vì lý do an ninh quốc gia.

Liệu trong nhiệm kỳ mới, Obama có chuyển sang dùng smartphone để đáp ứng các nhiệm vụ quan trọng hơn. Ông sẽ vẫn dùng BlackBerry hay chuyển sang nền tảng khác? Điều đó, vẫn rất khó đoán. Blackberry hiển nhiên là dễ dàng nhất nhưng iPhone cũng có thể là một ứng cử viên vì tổng thổng đang sử dụng iPad của “Quả Táo”. Nền tảng Windows Phone cũng có thể. Vì Microsoft có quan hệ đặc biệt với chính phủ Mỹ. Android thì sao? Nền tảng này cũng đã được trang bị các tính năng quản lý và bảo mật cần thiết cho các dịch vụ chính phủ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Putin được giới truyền thông khen ngợi vì đã phục hồi sức mạnh của một quốc gia sau những năm cầm quyền hỗn loạn của Yeltsin. Tạp chí Forbes đã bầu chọn ông là một nhân vật quyền lực nhất thế giới dựa vào “khả năng mang lại thay đổi, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và số phận của nhiều người”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tiết lộ, ông không sở hữu chiếc điện thoại di động nào cả.

Tuy nhiên, điều ít biết tới chính là ông Putin không sở hữu một chiếc điện thoại di động nào cả cho dù tỷ lệ người dân Nga sử dụng điện thoại di động khá cao so với các nước trong khu vực.

Nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên - Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo trẻ này chính là fan hâm mộ hệ điều hành Android. Theo một tờ báo Hàn Quốc, trong một bức ảnh chụp gần đây, Chủ tịch Kim Jong Un đang sử dụng smartphone hoạt động trên hệ điều hành Android.

Nhưng vị Chủ tịch này thích điện thoại Android của hàng nào sản xuất? Rõ ràng, chúng không thể được chế tạo bởi người anh em Hàn Quốc. Do đó nhà lãnh đạo Triểu Tiên không thể sử dụng Galaxy S3 hay LG Optimus G. Bời vì chúng sẽ còn liên quan tới vấn đề bảo mật mà bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng phải nhận thức được điều đó.

Sau khi rà soát các hình ảnh của Chủ tịch Kim Jong Un với điện thoại, báo chí Hàn Quốc tuyên bố rằng, thiết bị màu đen do HTC sản xuất. Với một nhà lãnh đạo có tầm quan trọng như Chủ tịch Kim thì HTC Butterfly là phù hợp hơn cả.

Mọi người suy đoán rằng, Kim Jong Un sử dụng smartphone để giữ liên lạc với các thành viên trong gia đình mình cũng như với các cán bộ trong Đảng Lao động Triều Tiên.

Chủ tịch Microsoft - Bill Gates

Mặc dù đã rút khỏi công việc kinh doanh nhưng nhà sáng lập ra tập đoàn Microsoft – ông Bill Gates vẫn được bầu chọn là người quyền lực thứ 4 của thế giới. Ông Gates là doanh nhân đầu tiên xuất hiện trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới nhưng việc ông được lựa chọn là do các hoạt động nhân đạo của ông này.

Không có gì lạ khi tỷ phú công nghệ này sử dụng điện thoại chạy hệ điều hành Windows Phone để nói về những chuyến đi của ông trên khắp thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh vương quốc Anh, bà Melinda Gates, vợ của Bill, tái khẳng định cam kết lâu dài của gia đình là không cho phép thiết bị của Apple xuất hiện trong gia đình mình. Bà Gates nói rằng, cậu con trai và 2 cô con gái của bà đôi khi yêu cầu được mua sản phẩm của Apple, nhưng chúng sẽ không nhận được điều này. Thay vào đó, những đứa con của Gates chỉ được mua các sản phẩm của Microsoft, chẳng hạn như một thiết bị Windows Phone 8 thay vì một chiếc iPhone, hoặc một Zune thay vì iPod.

Ông chủ mạng xã hội Facebook - Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg là một trong những người trẻ tuổi nhất (29) lọt vào danh sách những người có quyền lực nhất thế giới. Người ta dễ dàng bắt gặp tỷ phủ này này đang hí hoáy với chiếc iPhone của Apple nhưng ít ai biết được rằng, Zuckerberg đã được CEO của Apple tặng chiếc iPhone 5 mới cứng. Zuckerberg đã gọi đây là “thiết bị tuyệt vời”.

