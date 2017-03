Mặc dù chỉ phát động trong một thời gian ngắn ngủi, thế nhưng chương trình “Ghi dấu nơi trường sa tôi” do công ty VNG tổ chức lại tạo được dấu ấn mạnh trong cộng đồng. Nhiều bạn trẻ đã mang đến những món quà thú vị với mong muốn được trao tặng những món quà đó cho cư dân và chiến sỹ trên đảo.

Những món quà thú vị

“Ghi dấu nơi Trường Sa tôi” là chương trình do VNG phát động. Đây là chương trình dành cho những ai muốn chia sẻ tình cảm, gửi gắm món quà mà mình quý trọng đến vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Theo dự kiến, chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 08-04 đến hết ngày 21-04-2013.Theo đó, 10 món quà ý nghĩa nhất sẽ được VNG mang tặng tận tay quân và dân Trường Sa vào đầu tháng 05-2013.

Một trong những món quà chất phát và ngộ nghĩnh chính là món quà của cô giáo và các bé trường mầm non 14B. Cô Hồ Thị Xuân Trang (43 tuổi) biết đến chương trình khi đọc thông tin trên báo Pháp Luật TPHCM, cô đã hướng dẫn những thiên thần nhỏ bé của mình thực hiện bức ảnh “Cháu yêu chú Hải Quân” để gửi tặng các chú hải quân ở Trường Sa. Cô Trang phấn khởi nói “Cô muốn dạy cho các bé biết các bãi biển, các hải đảo của Việt Nam, thông qua hình vẽ các bé biết được quần đảo Hoàng Sa thuộc TP Đà Nẵng, quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, và cả hai quần đảo này thuộc chủ quyền Việt Nam. Qua đó cô cũng muốn giáo dục các bé về tình yêu, lòng tự hào, ý thức bảo vệ giữ gìn biển đảo quê hương Việt Nam mình”.

“Bức tranh là hình ảnh các cháu bé tặng hoa cho các chú Hải Quân, nó gửi gắm ước mơ tình cảm của các bé mong được một lần ra Hải Đảo, được đến thăm các chú hải quân và tặng hoa cho các chú Hải Quân. Mong rằng các chú khi nhận được món quà này sẽ có thêm động lực lớn để các chú luôn vững tâm hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn biển đảo quê hương”, cô Trang chia sẻ.

Một món quà bình dị và mộc mạc khác chính là những chiếc chong chóng tre của Nhóm “Gió Yêu Thương”. Một bạn trong nhóm đã cho biết “tụi em thấy các em bé ở Trường Sa không có đầy đủ điều kiện vui chơi giải trí như những trẻ em đất liền, nên muốn làm một món quà mà các trẻ em vẫn thích, đặt biệt là nơi điều kiện nắng và gió nhiều như ở Trường Sa, thì các chong chóng tre sẽ là những món đồ chơi thú vị cho các bé. Tụi em hy vọng là góp một phần nho nhỏ vào niềm vui của các em, mong các em luôn sống vui vẻ”. Bạn nhóm trưởng tâm sự thêm rằng cả nhóm đều rất bận và thường rất khó để tập hợp đầy đủ các bạn, thế mà khi nghe có chương trình này, cả nhóm đều cố gắng sắp xếp chạy đến điểm hẹn để mỗi người một tay cắt cắt dán dán những chiếc chong chóng. Mồ hôi nhễ nhại vì cái nắng gắt của Sài Gòn tháng 4 nhưng nụ cười luôn thường trực trên gương mặt mỗi người, bởi các bạn biết, các bạn đang đem niềm vui đến cho những em nhỏ nơi miền xa xôi nhất của Tổ Quốc.

Tấm lòng của cư dân đất liền

Ngoài ra cũng có khá nhiều món quà thú vị khác, đơn cử như hot blogger nổi tiếng Trang Hạ đã tặng 20 cuốn truyện ngắn “Mẹ Điên” do chính chị phiên dịch và đồng thời cũng nhiệt tình chia sẻ thông tin trên trang cá nhân của mình, kêu gọi mọi người cùng mình tham gia chương trình. Chị nói "Món quà Trang Hạ gửi tới Trường Sa là 20 cuốn "Mẹ điên" được ký tặng các chiến sĩ, vinh dự góp một phần bé nhỏ vào chương trình "Ghi dấu nơi Trường Sa tôi" của VNG. Giá như không phải chỉ sách của mình mà bản thân mình cũng được ra Trường Sa thì hạnh phúc biết bao".

Hay Bạn gái có nickname Sam My gửi hình quà tặng về chương trình những cuốn sách mà My rất quý. “Mỗi cuốn sách sẽ đưa ta đến một chân trời, một cuộc đời mới. Mình biết rằng ngoài biển đảo xa xôi kia, thiếu thốn rất nhiều, bao nhiêu cũng chưa đủ để diễn tả tấm lòng cảm kích và mến thương những con người nơi đó vẫn ngày đêm bám trụ để giữ vững biên cương biển đảo của quê hương. Chỉ hi vọng giữa muôn vàn khó khăn, món quà nhỏ này sẽ giúp mọi người ở Trường Sa thêm nghị lực, thêm vững vàng để tiếp tục cống hiến cho quê hương. Hi vọng sẽ có một ngày tôi được ra thăm Trường Sa, được một lần đứng ở đấy mà nói rằng: "Trường Sa mãi mãi là một phần của Tổ quốc thân yêu”” My tâm sự .

Bà Đoàn Đỗ Ngọc Thi, Trưởng phòng truyền thông của VNG cho biết, hỗ trợ và phát triển cộng đồng là hướng đi mà VNG đã xác định cho mình từ các hoạt động kinh doanh đến các hoạt động xã hội, VNG mong muốn góp sức chung tay xây dựng một xã hội giàu mạnh. Và chương trình “Ghi dấu nơi Trường Sa tôi” là một trong những hoạt động hướng đến cộng đồng nằm trong chuỗi sự kiện “Vì Trường Sa” mà VNG đặt lên hàng đầu từ năm 2012 đến nay. Trong năm 2012, hoạt động đầu tiên của chương trình “Vì Trường Sa” là “Tặng xuồng CQ cho quân dân Trường Sa” và vận động cộng đồng cùng chung tay với mình. Tính đến nay, chương trình đã nhận được số tiền 56 triệu đồng từ những người tham gia. Tiếp đó là “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” quyên góp hơn 3.500 đầu sách xây dựng thư viện cho học sinh ở Trường Sa.

TB