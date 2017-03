1) OS X El Capitan (10.11)

Mới đây, Apple đã chính thức công bố phiên bản hệ điều hành OS X mới có tên gọi là El Capitan. Phiên bản El Capitan được cho là nhanh, mạnh hơn và tập trung nhiều vào trải nghiệm người dùng. Trong đó, Apple đặc biệt cải thiện trải nghiệm lướt web của người dùng với những tính năng độc đáo trên trình duyệt Safari.

Giờ đây, người dùng có thể ghim các trang web yêu thích trên thanh tab chỉ bằng cách kéo chúng sang bên trái, tắt âm thanh trực tiếp trên tab trình duyệt, tìm kiếm Spotlight đã được cải tiến với khả năng đáp ứng các truy vấn thông qua ngôn ngữ tự nhiên, hỗ trợ tối đa cho việc tra cứu thời tiết, chứng khoán...

Đặc biệt, El Capitan nhanh hơn 1,4 lần phiên bản trước đó. Bên cạnh đó, Apple cũng đưa Metal lên Mac nhằm thế chỗ cho OpenGL, giúp render hình ảnh hiệu quả hơn tới 40%. Được biết, OS X El Capitan sẽ được phát hành tới các lập trình viên ngay trong hôm nay, trong khi đó, bản nâng cấp chính thức sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng Mac vào mùa thu.

2) Ra mắt iOS 9

Bắt đầu với trợ lý ảo Siri, Apple cho biết đã tích hợp tính năng Proactive giúp gợi ý các ứng dụng thường xuyên sử dụng, cung cấp một API dành riêng cho chức năng tìm kiếm. Bên cạnh đó, iOS 9 còn liên kết sâu với Spotlight, cho phép bạn truy cập vào nội dung trong ứng dụng thay vì phải mở trực tiếp.

Tiếp theo, Apple nói về ứng dụng Note mới, người dùng có thể ghi chú và vẽ ngay trong Note, thậm chí chèn được cả các liên kết. Với bàn phím QuickType, bạn có thể copy, paste, cut trên bàn phím hay sử dụng 2 ngón tay để di chuyển con trỏ. Đặc biệt, chức năng đa nhiệm chia màn hình vốn được đồn đoán từ lâu cũng được Apple giới thiệu trên iPad Air 2 với các tỷ lệ 50/50, 70/30...

Và đặc biệt là iOS 9 hỗ trợ thêm tính năng tiết kiệm pin, dung lượng cài đặt đã được tối giản đi rất nhiều từ 4,6GB xuống còn 1,8GB. Bản chính thức sẽ xuất hiện vào mùa thu, hỗ trợ nhiều thiết bị cấu hình yếu trong đó có iPhone 4s, iPad 2 và iPad mini.

3) Apple News sẽ cạnh tranh trực tiếp với Instant Article của Facebook

Apple News sẽ cung cấp các tin tức từ nhiều nhà xuất bản trên thế giới, tương tự như FlipBoard, nó cũng cho phép từng cá nhân tùy biến nội dung của riêng mình. Nói cách khác, Apple News sẽ học thói quen của bạn để gợi ý các bài viết tương ứng.

Hiện tại vẫn chưa có nhiều nhà xuất bản mà Apple News hỗ trợ, danh sách hiện tại đều là những tên tuổi lớn như The Economist, Vanity Fair, Financial Times, Time, Wired, BuzzFeed, Vox, New York Times và Bloomberg Business. Apple News dự kiến sẽ được phát hành cho người sử dụng tại Mỹ, Anh và Úc cùng lúc với iOS 9.

4) Apple WatchOS 2

Mới đây, Apple cũng chính thức công bố hệ điều hành watchOS 2 mới dành cho các thiết bị đeo thông minh. Phiên bản này tập trung vào nhiều nâng cấp nhỏ lẻ, thay vì cải tiến đột phá nào đó.

- Thêm nhiều mặt đồng hồ mới bao gồm mặt đồng hồ Photo Album và mặt đồng hồ Time-Lapse, với nhiều hình ảnh đa dạng theo từng múi giờ khác nhau.

- Time Travel - giao diện mới cho phép các lập trình viên cá nhân hóa các mặt đồng hồ phù hợp với tính cách của từng người dùng.

- Bổ sung thêm chế độ Night Mode cho phép hiển thị thời gian khi đang sạc.

- Thêm nhiều màu sắc cho phần Digital Touch.

- Trả lời email từ Apple Watch

- Tích hợp Apple Pay để thanh toán.

- Maps trên Watch hữu ích hơn.

5) Nền tảng HomeKit dành cho nhà thông minh

Cũng tại sự kiện WWDC năm nay, Apple tiếp tục công bố tới người dùng yêu công nghệ nền tảng nhà thông minh HomeKit. Trong tương lai, đó có thể là các hệ thống an ninh, bộ cảm biến chuyển động, bộ cảm biến carbon dioxide... Tất nhiên, để làm được điều này, người dùng vẫn cần tới Apple TV. Thế nhưng, trong tương lai, các thiết bị này chỉ cần kết nối tới iCloud là đã có thể hòa nhập vào thế giới Internet of Things.

Trong đó, HomeKit được hiểu là một nền tảng nhà thông minh thực sự chứ không còn dừng lại ở những hàm API khá khô khan. Do đó, bất kỳ sản phẩm nào hỗ trợ HomeKit đều có thể được điều khiển bằng iPhone, thông qua Siri và các ứng dụng của bên thứ ba.

TRIỆU MẪN tổng hợp